Türkiye ve Çin İletişim Forumu gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye – Çin İletişim Forumu, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. Yılı" ana temasıyla, THY ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

50 yılı geride bırakan Türkiye-Çin ilişkileri, ekonomiden ticarete, turizmden kültüre son yıllarda gözle görülür şekilde gelişiyor. İki ülkenin dışa açılım politikasıyla ilişkiler 1980'lerden itibaren ekonomik ve siyasi alanda ivme kazanırken 2010'da ikili ilişkiler "stratejik iş birliği" düzeyine çıkarıldı ve diplomatik temaslar son 15 yılda yoğunlaştı.

İki ülkenin ortak yolculuğu, 10 yıl önce hayata geçirilen ve tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan Kuşak ve Yol projesi ile bir üst seviyeye çıktı. Şimdi iki ülke, geleceği birlikte inşa etmek için yeni iş birliklerine odaklanıyor.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10 Yılı" başlıklı 4. Çin-Türkiye İletişim Forumu'nda, Türkiye ve Çin'in binlerce yıllık köklü ilişkilerini geleceğe nasıl taşıyacakları, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alındı.

Etkinlikte Türkiye ve Çin'den üst düzey isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik, China International Communications Group (CICG) Başkan Yardımcısı Gao Anming'in Kuşak Yol Girişimi konusunda Çin'in stratejisini aktardığı özel oturumla devam etti.

China International Communications Group tarafından Türkiye'de, Çin üzerine araştırma yapan kurum ve düşünce kuruluşlarının hem bu çabalarını takdir etmek hem de çalışmalarına ışık tutması amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı "Çin'in Yönetimi" başlıklı kitabı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUYÇAM) Müdürü Dr. Efe Can Gürcan'a takdim edildi.

"TÜRKİYE İLE DOSTLUĞU OLAN KAZANIR"

Etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, iki ülkenin dostluğuna vurgu yaparak Türkiye-Çin arasındaki turizm ve kültürel alandaki iş birliğinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın stratejisini paylaştı.

Kuşak Yol Girişimi"nin muazzam bir proje olduğunu, geçen 10 yıla bakıldığında projede gerçekten çok büyük mesafeler kat edildiğini ifade eden Çam, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreç içinde yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde elimizden geldiği kadarıyla katkımızı vermeye çalıştık." dedi.

Çam, Türkiye'nin sadece Asya'yla Avrupa'yı birleştiren değil aynı zamanda Afrika'yı, Orta Doğu'yu, Asya'yı, Karadeniz'i Balkanlar'ı, Avrupa'yı, Akdeniz'i hepsini birbirine yaklaştıran çok önemli ülke olduğunu aktardı.

Çam, "Türkiye'ye yatırımların daha da artmasını ümit ediyoruz. Türkiye gerçekten bir fırsat ülkesi. Bu ülkeye yatırım yapan kazanır. Türkiye ile dostluğa olan kazanır" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE, KÜLTÜR BAKIMINDAN DA ÇEKİCİ BİR TURİZM NOKTASI"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin de Çin ile Türkiye arasındaki dostluğun ve iş birliğinin gelişiminin önemini vurguladı.

Shaobin, Çin ve Türkiye'nin somut iş birliğinde yeni bir sayfa açtığını ifade ederek, aşamalı olarak politika, altyapı, ticaret finans alanlarında ve halkları arasındaki bağlantıları kuvvetlendirmekte olduğunu kaydetti.

Çin ve Türkiye arasındaki işbirliğinin örneklik teşkil ettiğini aktaran Shaobin, "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı düzenlemeliyiz. Ticaret ve yatırımı kolaylaştırma çalışma grubunu kurmalıyız. Politika iletişimini kuvvetlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Shaobin, "Türkiye, Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasındadır. Türkiye, kültür bakımından da oldukça dikkat çekici bir turizm noktasıdır. Dünya ekonomisinin en büyük lokomotifi olarak Çin'in kalkınması bütün dünya için önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLETİŞİM VE YATIRIM KANALLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ise "Türkiye Yüzyılı" stratejisi ekseninde Çinli yatırımcıları Türkiye'ye davet ederek iki ülke arasındaki iletişim ve yatırım kanallarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Asya ve Pasifik Ülkeleri Dairesi Başkanı Çağatay Özden de "Kuşak- Yol Girişimi'nin 10. Yılında Türkiye ve Çin arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geleceği" konulu özel oturumunda ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın stratejisini paylaştı.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş de 1 trilyon dolarlık yatırımı ve 3 milyardan fazla nüfusu bünyesinde taşıyan Kuşak ve Yol Projesi'nin, 64 ülkeyi kapsadığını, kara yolları, demir yolları, limanlar, havaalanları, enerji üretim santralleri ve telekomünikasyon ağları ile büyük ölçekli altyapı yatırımlarını içerdiğine dikkati çekti.

Gebeş, Türkiye'nin proje çerçevesinde Çin'in doğal iş birliği ortağı konumunda olduğuna işaret ederek, "Kuşak ve Yol Girişimi ile başlayan tüm bu ilişkiler birbirimizi daha iyi tanımak, anlamak ve her konuda işbirliğimizi daha üst seviyeye çıkarmak için motivasyon sağlıyor." açıklamasını yaptı.