Türkiye ve Mısır arasında "Üçüncü ülkelerde iş birliği" toplantısı yapıldı

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil, Genel Sekreter Dr. Alaa Ezz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla "Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda; iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak yatırım fırsatları ve Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde iş birliği imkanları değerlendirildi. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alındığı görüşmelerde, ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması hedeflendi.

TOBB HEYETİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Mısır'daki yoğun diplomasi trafiği kapsamında, gün boyu devam eden toplantıların ardından TOBB heyeti kendi gündemini değerlendirmek üzere toplandı. Program çerçevesinde, Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB İstişare Toplantısı icra edildi. Toplantıda, yürütülen temasların sonuçları ve iş dünyasının gündemindeki konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.