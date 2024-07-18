Türkiye ve Romanya arasında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü" imza töreni

Işıkhan, bu anlaşmayı Türkiye ve Romanya ilişkilerine katkı sunmak için önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "2024-2025 dönemine ilişkin Eylem Planı ile ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğini vurguladık. Protokol sırasında bizlere eşlik eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Ayhan Gider ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Resul Kurt'a da teşekkür ediyor, görüşmelerimiz esnasında gösterdikleri misafirperverlikleri için Romanyalı makamlara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.