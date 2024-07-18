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Giriş Tarihi: 18.7.2024 20:44

Türkiye ve Romanya arasında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü" imza töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu ile heyetler arası görüşmeler neticesinde ülkeler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü'nün İmza Töreni'nin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İHA
Türkiye ve Romanya arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü imza töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu ile heyetler arası görüşmeler neticesinde ülkeler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü'nün İmza Töreni'nin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya temaslarını sürdürüyor. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu ile heyetler arası görüşmeler neticesinde ülkeler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü'nün İmza Töreni'nin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Işıkhan, bu anlaşmayı Türkiye ve Romanya ilişkilerine katkı sunmak için önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "2024-2025 dönemine ilişkin Eylem Planı ile ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğini vurguladık. Protokol sırasında bizlere eşlik eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Ayhan Gider ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Resul Kurt'a da teşekkür ediyor, görüşmelerimiz esnasında gösterdikleri misafirperverlikleri için Romanyalı makamlara şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye ve Romanya arasında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Protokolü" imza töreni
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