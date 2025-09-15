Türkiye ve Suriye tarımsal destek için yol haritası hazırladı

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, iç savaşın başladığı günden bu yana Suriye halkının çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için somut adımlar atıldığını belirtti.

Türkiye'nin savaşın ilk yıllarından itibaren hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde yerel halka destek sağladığını vurgulayan Yumaklı, "Özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetler yürütüldü. Artık 13 yılın sonunda, harap olmuş altyapının getirdiği sorunlarla birlikte ileriye dönük çok ciddi faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu sebeple buradayız." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, nisan ayında Suriye Tarım Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini, tarım alanındaki gelişmeler için iki ülke arasında ortak bir komite kurulduğunu ve bu komitenin yoğun çalışmalar sonucunda takvimlendirilmiş bir yol haritası hazırlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli altını çizdiği "kazan kazan prensibine" atıfta bulunan Yumaklı, "İnşallah burada yapılanlar hem Suriye halkı için son derece önemli olacak hem de kardeşlik ve komşuluk hukukundan kaynaklı alışverişimizi birlikte gerçekleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Yumaklı, Suriye'deki somut projelere ilişkin de bilgi vererek, Suriye'de 50 bin metrekarelik alanda 20 bloktan oluşacak bir sera kurulacağını söyledi.

SURİYE'DEKİ ŞAP HASTALIĞINA KARŞI ADIM ATILACAK

Çiftçi kayıt sistemi ve tarımsal envanter sistemine yönelik desteklerin devam edeceğini dile getiren Yumaklı, "Suriye'de görülen şap hastalığına karşı da adım atacağız. Özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderdik. Türkiye, bundan sonraki süreçte de Suriye'de tarımsal üretimin ayağa kaldırılmasına destek verecek. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel harekete geçirilecek." ifadelerini kullandı.