Türkiye ’Yeni süper malzeme’ Borofen üreten sayılı ülkeler arasında! Fiyatına paha biçilemiyor

Türkiye, geleceğe yatırımlarına her geçen gün daha büyük adımlarla devam ediyor. Teknoloji süratle gelişiyor ve aynı hızda toplumun her kesimine yayılıyor… Elimizi attığımız neredeyse her şey dijitalleşiyor. Bu durum çok ciddi bir 'şarj' sorununu beraberinde getiriyor. Sorun önemli çünkü cep telefonumuzdan diş fırçamıza, saatlerimizden elektrikli arabalara pek çok kullanım alanı olan bataryaların daha efektif hale getirilmesi kaçınılmaz.