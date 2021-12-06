Türkiye ’Yeni süper malzeme’ Borofen üreten sayılı ülkeler arasında! Fiyatına paha biçilemiyor

BOROFEN GRAFEN'DEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Son dönemlerde pek çoğumuzun kulağına çalınan 'grafen' maddesinin çok farklı alanlarda kullanılacak kritik bir malzeme olduğu biliniyor. TRT Haber'e göre Borofen'in ondan bile daha iyi olduğunun altını çiziyor Özgür Ekin Felek ve "Borofen, bor elementinin iki boyutlu formu. Dediğiniz gibi Grafen bilim dünyasında çok biliniyor, konuşuluyor. Ancak Borofen, Grafen'den daha güçlü ve daha esnek özelliklere sahip, yeni çalışılmaya başlayan bir malzeme" ifadesini kullanıyor.

Aslına bakarsanız Borofen 1990'lı yıllar itibariyle teorik olarak üretilebileceği kanıtlanmış bir madde. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren de ilk kez laboratuvarlarda üretilmiş. Anlaşılan o ki Türkiye bu süreci çok iyi takip etmiş.