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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Türkiye yeşil koridor olacak

Türkiye yeşil koridor olacak
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Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Backwell, Türkiye'nin küresel rüzgar enerjisi sektöründeki konumunu, artan kurulumlar ve üretim üssü imkânlarını geliştirmesiyle yukarı taşıdığını bildirdi. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir 'yeşil enerji koridoru' olma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Backwell, şöyle devam etti: "Aynı zamanda ülke küresel tedarik zincirinde de önemli bir oyuncu haline geldi. Türk rüzgâr enerjisi şirketleri bugün dünyanın yaklaşık 40-50 ülkesine ihracat yapıyor. Türkiye, Avrupa'daki istikrarlı büyümeden ve Asya'daki hızlı genişlemeden faydalanmak için çok uygun bir konumda bulunuyor." Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#TÜRKİYE #ASYA #AVRUPA

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Türkiye yeşil koridor olacak
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