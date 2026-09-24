Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği yayımlandı! Bakan Kurum: Yeşil finansmana erişim kolaylaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığının hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsarken düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmayı ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartları ile politikalarına uyumu amaçlıyor.

YEŞİL YATIRIMLAR İÇİN ORTAK ÇERÇEVE OLUŞTURULDU

2021 yılında yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında hazırlanan yönetmelik, hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunun belirlenmesinde yol gösterici olacak.

Düzenlemeyle sanayicilerin uluslararası yeşil finansmandan daha fazla pay alabilmesine imkan sağlanırken, piyasada şeffaflığın artırılması ve "yeşile boyama" (greenwashing) riskinin önlenmesi amacıyla ortak bir dil ve değerlendirme kriterleri oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. 16 sektör, 137 ekonomik faaliyet, 6 çevresel hedef ve 3 temel şart ile hazırladığımız Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliğimiz sayesinde; Sürdürülebilir yatırımların önü açılacak, Sanayicilerimizin uluslararası yeşil finansmana erişimi kolaylaşacak. Daha yeşil bir Türkiye ve daha temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

6 ÇEVRESEL HEDEF BELİRLENDİ

Yönetmelik kapsamında ekonomik faaliyetler için 6 çevresel hedef belirlendi. Bu hedefler; sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu olarak sıralandı.

Bir ekonomik faaliyetin "Yeşil Taksonomiye Uyumlu" kabul edilebilmesi için 3 şartın aynı anda sağlanması gerekecek. Bunlar "Önemli Katkı", "Önemli Zarar Vermeme" ve "Asgari Sosyal Koruma" olarak belirlendi.

"Önemli Katkı" ilkesi kapsamında ekonomik faaliyetin belirlenen 6 çevresel hedeften en az birine önemli ölçüde katkı sağlaması gerekecek. "Önemli Zarar Vermeme" ilkesine göre diğer çevresel hedeflerin hiçbirine önemli ölçüde zarar verilmemesi, "Asgari Sosyal Koruma" kapsamında ise asgari sosyal koruma önlemlerine ve standartlarına tam uyum sağlanması şart olacak.

16 SEKTÖR VE 137 EKONOMİK FAALİYET KAPSAMDA

Yönetmelik kapsamında hazırlanan Teknik Tarama Kriterleri 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyetten oluşuyor.

Çalışmada öncelikle Avrupa Birliği Taksonomisi'nde yer alan ekonomik faaliyetler esas alınırken, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ne ülke yapısı gereği kritik önem taşıyan tarım ve turizm sektörleri de dahil edildi.

İlerleyen aşamalarda eklenecek sektör ve ekonomik faaliyetler, Teknik Uzman Grubu ve Türkiye Taksonomi Komitesinin çalışmalarıyla belirlenecek. Teknik Tarama Kriterleri ise İklim Değişikliği Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ZORUNLU RAPORLAMA 2029'DA

Yönetmelikte raporlama süreci reel sektör ve finans sektörü için ikili bir yapıda kurgulandı.

Reel sektörün raporlama usul ve esasları İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından, finans sektörünün raporlama usul ve esasları ile raporlama şablonları ise SPK, BDDK ve SEDDK tarafından belirlenecek.

Reel sektör için gönüllü raporlama uygulamasında yasal zorunluluk bulunmayacak. Ancak bankalardan ve finans kuruluşlarından yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama istenebilecek.

Finans sektörü için zorunlu raporlama uygulaması kapsamında ise finans sektörü 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren raporlama yapmakla yükümlü olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör