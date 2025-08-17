Türkiye Yüzyılında kadın girişimcilere rekor destek! KOSGEB ve TÜBİTAK, kadın girişimcilerin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla 2024-2025 döneminde 8 bin 500'den fazla kadın iş gücüne katıldı.

EĞİTİMLE GÜÇLENME

2010'dan bu yana KOSGEB'in ücretsiz girişimcilik eğitimlerine katılan 1,8 milyondan fazla kişinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturdu. 2019'dan itibaren online platformda verilen eğitimlerde kadın katılım oranı %40'ın üzerine çıktı. 2025 yılı itibarıyla yalnızca uzaktan eğitim programlarında 38 binden fazla kadın girişimci sertifika almaya hak kazandı.

SERMAYEDE TARİHİ DESTEK

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile kadınlara ekstra avantajlar sağlanıyor. 2024'te destek üst limiti 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarılarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca işini kuran kadın girişimcilere iş kurma desteğinde 10 bin TL, iş geliştirme desteğinde ise 150 bin TL ek limit veriliyor.

2012'den bu yana 75 bini aşkın kadın girişimciye toplam 2,34 milyar TL hibe desteği sağlandı. Sadece 2024-2025 döneminde ise 8.974 kadın girişimciye toplam 339 milyon TL kaynak aktarıldı.

KÜRESEL YARIŞTA TÜRK KADINLARI

TÜBİTAK'ın BiGG ve BiGG Yatırım programlarında kadın girişimci oranı 2025'te %26'ya çıkarak dünya ortalaması olan %20'nin üzerine çıktı. 2024'te yatırım alan kadın girişimcilerin %59'u TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan yararlandı.

UNIDO iş birliğiyle yürütülen GCIP Türkiye 2023'te kadın girişimciler, Viyana'da düzenlenen "Temiz Teknoloji Günleri"nde dünya üçüncülüğü elde etti.

2024'te hızlandırıcı programına kabul edilen girişimcilerin %64'ü kadın oldu.

1 MİLYON TL'LİK KADIN ÖDÜLLERİ

GCIP 2024'te "Toplumsal Etkide Öncü Kadın", "Yenilikçi Kadın", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın" ve "Genç Kadın" kategorilerinde verilen ödüllerle kadın girişimcilere toplam 1 milyon TL destek sağlandı.

Türkiye Yüzyılında sağlanan desteklerle, kadın girişimciler Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun yalnızca öncü ve belirleyici gücü olmaya devam ediyor.