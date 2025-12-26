Türkiye Yüzyılı’nda yapay zeka hedefi! Cevdet Yılmaz: Kamu ve özel sektörde dijital dönüşüm hızlanacak

Yılmaz, "Dijitalleşme ve yapay zekâ, günümüzde ekonomik büyüklükleri, rekabet gücünü ve devletlerin hareket alanını yeniden tanımlayan temel unsurlar hâline gelmiştir. Üretimden ticarete, kamu yönetiminden küresel değer zincirlerine kadar uzanan bu dönüşüm; ülkelerin bugünkü performansının yanında gelecekte hangi ligde yer alacağını da belirlemektedir. Türkiye, bu dönüşümü doğru okuyan ve dijitalleşme ile yapay zekâyı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren bütüncül bir yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir. Küresel ekonomide korumacılık duvarlarının yükseldiği, tarife savaşlarının rotaları değiştirdiği bir dönemde Türkiye; üretim kabiliyetini teknolojiyle derinleştiren ve verimlilikle güçlendiren bir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Bu yaklaşımın somut sonucu olarak, verimlilik ve ihracat odaklı duruşuyla ülkemiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümekte; belirsizliklerin arttığı küresel tabloda ekonomik direncini net biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

'AR-GE HARCAMALARINI 2024 YILI İTİBARIYLA 19,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRDIK'

Pandemi öncesine göre sanayi üretimini yüzde 30,6 artıran Türkiye, Almanya ve İtalya gibi sanayi devlerinin gerileme yaşadığı bir dönemde Avrupa'nın üretim lokomotifi konumuna yükselmiştir. Bugün imalat sanayii katma değerinde dünya 14'üncüsü olan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu tablo, sanayiyi dijitalleşmeyle buluşturan, üretimi teknolojiyle ölçeklendiren bir stratejinin sonucudur. Ekonomik performansımızı, Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kaynaklarla kalıcı hâle getiriyoruz. 2002 yılında bir milyar doları dahi bulmayan Ar-Ge harcamalarını 2024 yılı itibarıyla 19,9 milyar dolara ulaştırarak milli gelir içindeki payını yüzde 1,46'ya taşıdık. Yine aynı dönemde, 310 bini aşkın Ar-Ge personelimiz ve 113 teknoparkta faaliyet gösteren 12 bini aşkın girişimimizle, teknoloji ihracatımızı 15,2 milyar dolara çıkardık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ve siyasi istikrarın sağladığı güven ortamı sayesinde, 2003'ten bu yana ülkemize 285,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımı çekerek, Türkiye'nin yatırım ortamının öngörülebilirliğini ve cazibesini küresel ölçekte somut biçimde ortaya koyduk. Türkiye'nin bu başarı hikâyesinin dijital temelleri, kamu yönetiminde kurulan güçlü ve entegre dijital altyapıyla pekiştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DEVRİMİ TÜRKİYE YÜZYILI'NI ŞAHLANDIRACAK

Kamu hizmetlerinde yeni bir standart oluşturulduğunu söyleyen Yılmaz, "Avrupa Komisyonu tarafından 2024 yılı Temmuz ayında yayımlanan 2024 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda ülkemiz 37 ülke arasında 10 uncu sırada yer almıştır. Ülkemiz 2024 e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında olup geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de 'Çok Yüksek e-Devlet Gelişmişlik Endeksine Sahip Ülkeler' arasındadır. Birleşmiş Milletler 2024 Endeksi'nde de 21 basamaklık yükselişle 27'nci sıraya çıkmamız, kurduğumuz dijital devlet mimarisinin küresel ölçekte kabul gördüğünün açık göstergesidir. Bu dijital altyapı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde yapay zekâ odaklı bir sıçramaya yönelmiştir. Nihai hedefimiz, yapay zekâ devrimini Türkiye Yüzyılı'nın ana kaldıraçlarından biri hâline getirmektir. 2019 yılında 136 milyar lira seviyesinde olan e-ticaret hacmi, 2024 itibarıyla yaklaşık 21 kat artarak 3 trilyon lirayı aşmıştır. Bu büyümeyi sağlıklı, şeffaf ve izlenebilir bir zemine oturtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve E-Ticaret Bilgi Platformu, bugün sektörün temel referans noktaları arasında yer almaktadır. Özet olarak ifade edecek olursak, önümüzdeki dönem gerek kamu gerekse özel kesim için dijital dönüşümün hızlanacağı bir dönem olacaktır" dedi.