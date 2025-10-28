Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.10.2025 15:54

Türkiye'de 600 istasyonu olan akaryakıt şirketi satışa çıkıyor

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından petrol şirketi Lukoil Türkiye'deki 600 istasyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış müzakerelerinin ilerlemesi için Rusya'ya ait iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırım kararı almıştı.

TÜM VARLIKLARINI SATIYOR

Karar sonrasında petrol devi Lukoil'den dikkat çeken bir karar geldi. Türkiye'de 600 akaryakıt istasyonu bulunan Lukoil, Rusya dışındaki tüm varlıklarını satışa çıkardığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE 600 ŞUBESİ VAR

Lukoil'in 2008 yılında Türkiye pazarına girmiş ve yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında Akpet'i satın almıştı. Lukoil'in iştirak şirketi Akpet ile birlikte Türkiye'de yaklaşık 600 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Lukoil Türkiye dışında Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

