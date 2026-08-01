Türkiye’de bu şehirlere Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüksek hızlı tren yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Devam eden projelerin tamamlanmasıyla yüksek hızlı tren ağının doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 27'ye çıkarılacağını belirten Uraloğlu, yeni hedef için 2028 yılını işaret etti.
YÜKSEK HIZLI TREN BU 4 HATTA GELİYOR
Yapımı süren projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Bu projelerin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa yakasını Bulgaristan sınırına bağlayacak Halkalı-Kapıkule hattının yanı sıra İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep başta olmak üzere birçok şehir yüksek hızlı tren ağına dahil olacak.
2028'E KADAR 3 BİN KİLOMETRELİK HAT HİZMETE GİRECEK
Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin kilometrelik demir yolu hattında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız." diye konuştu.
114 MİLYON VATANDAŞ YÜKSEK HIZLI TRENİ KULLANDI
Yüksek hızlı trenlerin Türkiye'de ilk kez 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattında hizmet vermeye başladığını hatırlatan Uraloğlu, "İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.
2053 HEDEFİ 28 BİN 500 KİLOMETRELİK DEMİR YOLU AĞI
Türkiye'nin demir yolu vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uraloğlu, "Cumhur İttifakı olarak durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. 2053'e geldiğimizde 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız." dedi.