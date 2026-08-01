Türkiye’de bu şehirlere Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

114 MİLYON VATANDAŞ YÜKSEK HIZLI TRENİ KULLANDI

Yüksek hızlı trenlerin Türkiye'de ilk kez 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattında hizmet vermeye başladığını hatırlatan Uraloğlu, "İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

2053 HEDEFİ 28 BİN 500 KİLOMETRELİK DEMİR YOLU AĞI

Türkiye'nin demir yolu vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uraloğlu, "Cumhur İttifakı olarak durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. 2053'e geldiğimizde 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız." dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör