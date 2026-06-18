Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı büyümeye devam ediyor: Soket sayısı 44 bini aştı

İSTANBUL TÜKETİMDE İLK SIRADA

Mayıs ayında elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19 bin 514 megavatsaatle İstanbul aldı. İstanbul'u 9 bin 972 megavatsaatle Ankara ve 4 bin 410 megavatsaatle İzmir takip etti.

Nisan ayında 43 bin 9 olan toplam şarj soket sayısı mayısta 44 bin 175'e yükseldi. Bu dönemde AC şarj soket sayısı 25 bin 634'e, DC şarj soket sayısı da 19 bin 541'e ulaştı.

Öte yandan, nisanda 427 bin 486 olan elektrikli araç sayısı mayısta 440 bin 327'ye yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör