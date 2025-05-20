Türkiye’de enflasyon düşüşü devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Euro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1.3'ten 0.9'a, gelecek yıl için de yüzde 1.6'dan 1.4'e indirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar" raporunda, sıkı para ve maliye politikası ile daha düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Bütçe açığının azalmasının öngörüldüğü ifade edilen raporda, kamu borcunun ılımlı seviyelerde seyredeceği belirtildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2.8, 2026'da yüzde 3.5 büyüyeceği öngörüldü. Raporda, enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 2.3, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.1 olmasının beklendiği, 2026'da enflasyon oranının AB'de yüzde 1.9, Euro Bölgesi'nde yüzde 1.7 seviyesine ineceği tahmin edildi. Raporda, ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret edilerek, "Küresel ticaretin daha fazla parçalanması büyümeyi azaltabilir ve enflasyonist baskıları artırabilir" denildi.