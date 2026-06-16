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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:31

Türkiye'de güneş enerjisinde rekor! Elektrik üretiminde 2026'nın zirvesi görüldü

Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı. Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yüzde 19’u güneş enerjisi santrallerinde yapıldı.

Türkiye’de güneş enerjisinde rekor! Elektrik üretiminde 2026’nın zirvesi görüldü
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Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile güneş santralleri ve yüzde 11,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 184 bin 466 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Günlük bazda tüketim ise 966 bin 812 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 46 bin 919 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 427 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Türkiye dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 785 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Türkiye'de güneş enerjisinde rekor! Elektrik üretiminde 2026'nın zirvesi görüldü
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