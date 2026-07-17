Türkiye’de Haziran’da kurulan şirket sayısı 9 bin 639’a yükseldi

Türkiye'de girişimcilik hareketliliği haziran ayında hız kazandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, hem aylık hem de yıllık bazda şirket kuruluşlarında dikkat çekici artış yaşanırken, kapanan şirket sayısı da yükseldi.

KURULAN ŞİRKET SAYISI 9 BİN 639'A YÜKSELDİ

TOBB'un açıkladığı verilere göre haziranda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,1 artarak 7 bin 644'ten 9 bin 639'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 58,9 artışla 2 bin 72'den 3 bin 293'e yükseldi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı da yüzde 28,2 artış gösterdi.

İLK 6 AYDA 57 BİNİ AŞKIN ŞİRKET KURULDU

Ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 57 bin 62'ye ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 1,4 azalışla 13 bin 484 olarak kayıtlara geçti.

Toplamda yılın ilk yarısında 57 bin 876 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

EN FAZLA ŞİRKET İSTANBUL'DA KURULDU

Haziranda kurulan 9 bin 639 şirketin 8 bin 606'sını limited, 1032'sini anonim şirketler oluşturdu.

Yeni şirketlerin yüzde 36,2'si İstanbul'da, yüzde 11,1'i Ankara'da, yüzde 5,7'si ise İzmir'de kuruldu. Haziran ayında Türkiye'nin tüm illerinde en az bir şirket kuruluşu gerçekleşti.

TİCARET, İNŞAAT VE İMALAT İLK SIRADA

Kurulan şirket ve kooperatiflerin faaliyet alanlarında ilk sırayı toptan ve perakende ticaret aldı. Haziranda bu alanda 3 bin 272 şirket kuruldu.

Bunu 1372 şirketle inşaat, 1244 şirketle ise imalat sektörü takip etti.

Kapanan şirketlerde de en yüksek sayı 1263 şirketle toptan ve perakende ticaret sektöründe görüldü. İmalat sektöründe 400, inşaat sektöründe ise 317 şirket faaliyetini sonlandırdı.

ŞİRKET SERMAYESİNDE YÜZDE 126'LIK SIÇRAMA

Haziranda kurulan şirketlerin toplam sermayesi mayıs ayına göre yüzde 126,3 artış gösterdi. Bu artış, girişimlerin daha yüksek sermaye yapısıyla kurulduğuna işaret etti.

SURİYE VE İRAN ORTAKLI ŞİRKETLER DİKKAT ÇEKTİ

Geçen ay kurulan 894 yabancı ortak sermayeli şirketin 419'u Suriye, 54'ü ise İran ortaklı oldu.

Bu şirketlerin 79'u anonim, 815'i limited şirket statüsünde faaliyet gösterirken, toplam sermayelerinin yüzde 77,5'ini yabancı ortakların sermaye payı oluşturdu.

KADIN GİRİŞİMCİ ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINDA

Haziranda anonim şirket ortaklarının yüzde 16,7'sini, limited şirket ortaklarının yüzde 17,7'sini, kooperatif ortaklarının ise yüzde 19,3'ünü kadın girişimciler oluşturdu. Gerçek kişi ticari işletmelerde kadın girişimci oranı yüzde 14,5 olarak kaydedildi.

Şirket ortaklarının yaş dağılımında ise anonim şirketlerde en yoğun grup 35-44 yaş, limited şirketlerde ise 25-34 yaş aralığı oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör