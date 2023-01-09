Türkiye’de ilk kez üretilecek

ETİ Alüminyum, Ar-Ge çalışmaları sayesinde üretmeyi başardığı yüksek sıcaklığa dayanıklı, zırh hammaddesi olarak da kullanılan ve savunma sanayi başta olmak üzere onlarca farklı sektör için stratejik öneme sahip olan "özel alümina" üretimi için yatırım kararı aldı. 2023'ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan yatırımla bugüne kadar tamamı ithal edilen özel alümina ürünleri ilk kez Türkiye'de üretilecek. Yatırım kapsamında Konya Seydişehir'de bulunan alüminyum üretim tesisine eklenecek 'Öğütülmüş Alümina Ünitesi'yle yıllık 40 bin tonluk özel alümina üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor. Eti Alüminyum'un Cengiz Holding tarafından 2005'te Özelleştirme İdaresi'nden alınmasının ardından 700 milyon doları aşan yatırım yapıldığına dikkat çeken Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10'unu karşılarken katma değeri yüksek yerli üretimle de her yıl 275 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz" dedi. Türk mühendislerin geliştirdiği özel alüminada Türkiye pazarının 25 bin tonluk hacmi bulunduğunu anlatan Arkan, pazarın her yıl yüzde 5 büyüme potansiyeli olduğunu belirtti. Arkan, ürünün Türk savunma sanayi için bir devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.