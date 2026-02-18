Türkiye’de işsizlik oranı 4. çeyrekte yüzde 8,2’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
İŞSİZ SAYISI 58 BİN KİŞİ AZALDI
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi olarak tespit edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ
İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak öngörüldü. İşgücü, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5, kadınlarda ise %35,9 oldu.
GENÇ İŞSİZ SAYISI GERİLEDİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAMIN YÜZDE 60'A YAKINI HİZMET SEKTÖRÜNDE
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %13,8'i tarım, %20,0'ı sanayi, %6,9'u inşaat, %59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,0 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,7 olarak tahmin edildi.
TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|
|
2022
|
2023
|2024
|2025
|
1. Çeyrek
|
11
|
10
|8,9
|8,3
|
2. Çeyrek
|
10,6
|
9,6
|8,7
|8,5
|
3. Çeyrek
|
10
|
9,2
|8,7
|8,4
|
4. Çeyrek
|
10,2
|
8,7
|8,5
|8,2