Türkiye’de sağlık ve enerji altyapısı sağlam

Türkiye'de ise sıcak hava dalgası nedeniyle ciddi oranda bir ek ölüm yok . Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa'dakine benzer bir durum yaşamamasının nedeninin görece genç nüfusa bağlı olduğunun ancak sağlık ve enerj isektöründeki dönüşüm hamlelerinin de olası krizlerin önüne geçtiğinin altını çiziyor. Zira, Türkiye, dev yatırımlarla enerji ve sağlık altyapısını hızla yeniliyor. Güneş ve rüzgar enerjisi kapasiteleri artırılıyor. Akıllı şebekelerle enerji kayıpları azaltılıyor. Dünya Bankası destekli projelerle elektrik iletim altyapısı modernize ediliyor. Çevre dostu ve yüksek teknolojiye sahip dev şehir hastaneleri hizmete girdi. Şehir hastaneleri, enerjinin, suyun ve malzemenin daha etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmek için çevre dostu bina tasarımları ile inşa edildi. Trijenerasyon sayesinde hastanelerin kendi enerjisini üretmesi ile enerji tasarrufu sağlandı. Son teknolojiyle donatılan hastanelerle, 2003'te kamu hastanelerinin ortalama 49 olan bina yaşı 13'e indi. Türkiye'de kilma kullanım oranı da yüzde 45'lerde. Ofislerde bu oran yüzde 85 seviyelerine kadar çıkıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!