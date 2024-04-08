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Giriş Tarihi: 8.4.2024 10:06 Son Güncelleme: 8.4.2024 10:39

Türkiye'de sanayi üretim endeksi yükseldi

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 artış gösterdi.

AA
Türkiye’de sanayi üretim endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydetti. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 , elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 12,5 9,2 16,9 66,8 42,5 24 9,7 13,1 8,7 8,7 11 13,1
2022 6 12,3 8,1 9,5 7,1 8,1 2 0,9 0,1 2,3 -1,7 1,8
2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,2 0,8 8,3 3,5 5,1 2,7 2 2,3
2024 1,1 11,5

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Türkiye'de sanayi üretim endeksi yükseldi
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