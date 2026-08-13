Türkiye’de su ayak izi çalışmaları hızlandı! Bakan Yumaklı 2030 hedefini açıkladı

8 HAVZADA SU AYAK İZİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yumaklı, su ayak izi ve sanal su çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bir ürünün gerçek maliyetinin değerlendirilmesinde yalnızca ekonomik değerine değil, üretiminde kullanılan su miktarına da bakılması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, "Özellikle su kaynaklarımızın üzerindeki baskının arttığı bir dönemde, hangi ürünün hangi havzada ne kadar su tükettiğini bilmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle su ayak izi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzalarında çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Hedeflerinin 2030 yılına kadar bütün havzalardaki çalışmaların tamamlanması olduğunu belirten Yumaklı, "Böylece suyu yalnızca tüketilen bir kaynak olarak değil, üretimden ticarete kadar bütün ekonomik süreçlerin bir parçası olarak değerlendireceğiz." diye konuştu.

ATIK SU YENİDEN KULLANILACAK

Su yönetiminde atık suyun yeniden kullanılmasının önemine de değinen Yumaklı, doğru şekilde arıtılan atık suyun yeniden değerlendirilebilecek önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Mevcut arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, ileri arıtma yatırımlarının yapılması ve arıtılmış suyun yeniden kullanımının yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Yumaklı, bu kapsamda atık su altyapılarının mevcut durumu ve yatırım ihtiyaçlarının değerlendirileceğini söyledi.

Yumaklı ayrıca, Türkiye'de 1831 baraj ve göletin aktif hizmet verdiğini belirterek, bu tesislerin güvenli ve verimli işletilmesinin değişen iklim şartlarında kritik önem taşıdığını kaydetti.

30 BİNDEN FAZLA TAŞKIN HARİTASI HAZIRLANDI

Türkiye'deki 25 nehir havzasının 5'inin sınır aşan nitelikte olduğunu belirten Yumaklı, sınır aşan sulardaki gelişmeler ve bölgesel işbirliği imkanlarının da değerlendirildiğini aktardı.

25 nehir havzasında Avrupa Birliği Taşkın Direktifi'ne uyumlu Taşkın Yönetim Planları'nın tamamlandığını bildiren Yumaklı, "Bu kapsamda 30 binin üzerinde taşkın haritası ve tahliye planı hazırlandı." dedi.

Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı'nın da güncellendiğini belirten Yumaklı, 2016 yılında 7 yerleşim alanında 44 tedbir belirlenirken güncel çalışmada taşkın riski bulunan 196 yerleşim yerinde 482 tedbir belirlendiğini açıkladı.

Yumaklı, "Afet olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden gören ve tedbirini önceden alan bir Türkiye hedefliyoruz." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör