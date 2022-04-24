Türkiye’de üretilen en hızlı model

HYUNDAI, İzmit tesislerinde i20 modelinin 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu versiyonlarını üretiyor ve 40 ülkeye ihraç ediyor. i20'nin şimdi de 204 bg güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 lt turbo benzinli versiyonu üretilmeye başlandı. Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6.2 saniyede tamamlarken aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Performanslı modelimizi Türkiye'de satışa sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hyundai N ailesinin dinamik bir üyesi olan i20 N, ister yolda ister yarış pistinde olsun, sürüşü çok eğlenceli. Türkiye'de üretilen en hızlı ve en güçlü otomobile imzamızı attığımız için de oldukça gururluyuz" dedi.