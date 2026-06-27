Türkiye’de yenilenebilir enerji rekoru! Rüzgar ve güneşin payı son 26 yılın zirvesinde

Türkiye'de mayıs ayında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 17'ye gerileyerek son 22 yılın en düşük düzeyine indi.

YENİLENEBİLİR ÜRETİMDE TARİHİ SEVİYE

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta yenilenebilir enerji üretiminde hem aylık hem saatlik bazda tarihi seviyeler kaydedildi.

Bu dönemde 24 Mayıs saat 13.00 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının anlık elektrik üretimindeki payı yüzde 84'e ulaşarak son 12 yılın en yüksek saatlik seviyesine çıktı. Önceki rekor Nisan 2024'te yüzde 83 olarak kayıtlara geçmişti.

GÜNEŞ VE RÜZGAR KÖMÜRÜ GERİDE BIRAKTI

Mayısta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, nisanda ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.

HİDROELEKTRİK ÜRETİMİ REKOR KIRDI

Yenilenebilir üretimdeki güçlü performansta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar, güneş santralleri ise 14,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yılın ilk beş ayı bazında en yüksek üretim seviyelerine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı değerlendirmede, "Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin yüzde 43,1'ini suyun gücünden karşıladık." ifadelerini kullandı.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Mayıs rekorları, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin elektrik sisteminde giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor." dedi.

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payındaki artışın enerji dönüşümü açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Alparslan, Türkiye'nin enerji ithalatının yalnızca yaklaşık yüzde 16'sının elektrik üretiminden kaynaklandığını söyledi.

Alparslan, "Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji dönüşümünün diğer alanlarını da ülkemizin enerji planına dahil etmemizin önemini ortaya koyuyor. Türkiye'nin enerji ithalatının yaklaşık üçte birinden sorumlu olan kara yolu ulaşımı bu dönüşümün en önemli başlıklarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Alparslan, yerli elektrikli araçların, elektrikli toplu ulaşım çözümlerinin ve raylı sistem yatırımlarının yaygınlaştırılmasının, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör