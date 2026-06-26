Türkiye’de yerli bir devrim daha!

Türk savunma sanayisinin gözbebeği Aselsan, yerli bir devrime daha imza atıyor. Kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi'nin yerli ve milli olarak geliştirilmesi için harekete geçildi. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzayı attı. 4 yıl sürecek projeyle, Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

NEREDE KULLANILIYOR?

Kuantum bilgisayarların yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odak noktasında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin en önemli stratejik rekabet alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yapılacak çalışmalarla birlikte, Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması, kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması, yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik, kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinlik artışı ve araştırma-geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması, savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması, kuantum teknolojileri için ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

BİLGİSAYARIN KALBİ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojileri alanında 2021 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini, bu alanda stratejik bir adım daha attıklarını belirtti. Akyol, "Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz. Eş zamanlı olarak, kuantum çip üretim evini ASELSAN'da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Proje ile kuantum bilgisayarların kalbi sayılan kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üretecek, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize öncü bir Ar-Ge altyapısı kazandıracağız" dedi. Yerli ve milli kuantum işlemci birimi projesinde Sabancı, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME de yer alıyor.