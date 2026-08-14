Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'deki bu 16 şehre Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Giriş Tarihi: 14.08.2026 12:56 Son Güncelleme: 14.08.2026 13:28

Türkiye'deki bu 16 şehre Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını belirterek, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

DHA Ekonomi
Türkiye’deki bu 16 şehre Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
  • ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren ağını genişletmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 919 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, demir yolundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırıldığını belirtti. Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci ülkesi konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demir yollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik" dedi.

Uraloğlu, yalnızca yeni demir yolu hatları inşa etmekle kalmadıklarını, mevcut altyapının da kapsamlı şekilde dönüştürüldüğünü ifade etti. Uraloğlu, "Devraldığımız bütün demir yolu ağını yeniledik ve modernize ettik. Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demir yolu ağına dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

YENİ HIZLI TREN HATLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yeni hızlı tren ve demir yolu yatırımlarının Türkiye genelinde devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz" dedi.

Hızlı tren ağını genişletmeye devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, "2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YÜKSEK HIZLI TREN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'deki bu 16 şehre Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA