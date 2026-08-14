Türkiye’deki bu 16 şehre Yüksek Hızlı Tren hattı geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 919 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, demir yolundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırıldığını belirtti. Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci ülkesi konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demir yollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik" dedi.

Uraloğlu, yalnızca yeni demir yolu hatları inşa etmekle kalmadıklarını, mevcut altyapının da kapsamlı şekilde dönüştürüldüğünü ifade etti. Uraloğlu, "Devraldığımız bütün demir yolu ağını yeniledik ve modernize ettik. Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demir yolu ağına dönüştürdük" ifadelerini kullandı.