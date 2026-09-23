Türkiye’den 2029’da rekor ihracat hedefi! Cevdet Yılmaz sanayicilere milyarlarca liralık desteği duyurdu

MİLLİ GELİR 1,7 TRİLYON DOLARI AŞTI

Yılmaz, küresel konjontrdeki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle diğer ülke ve bölgelere kıyasla daha pozitif ayrışmayı başardığını söyledi.

"2002 yılında 239 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirimiz 2025 yılında 1,6 trilyon doları geçmiştir. 2026 yılı ilk yarısı itibarıyla da yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aşmıştır. Benzer şekilde 2002 yılında kişi başına GSYH 3 bin 616 dolar iken 2025 yılında 18 bin 103 dolara yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatındaki gelişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 2002'de 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Yılmaz, 2026 Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 280 milyar doları aştığını söyledi.