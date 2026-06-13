Türkiye’den 600 milyon dolar ihracat! İşte başı çeken ülke

Türkiye'nin mayıs ayı ihracat verilerine göre, değer bazında en fazla artış Ukrayna'ya yapılan dış satımda gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Ukrayna'ya ihracatı geçen ay 339,6 milyon dolar arttı.

Böylece Türkiye'nin Ukrayna'ya toplam ihracatı 656,6 milyon dolar seviyesine ulaştı.

İhracat artışında Ukrayna'yı 120,8 milyon dolarla Slovakya, 98,2 milyon dolarla Fas, 71,9 milyon dolarla Norveç ve 46,5 milyon dolarla Nijerya takip etti.

SAVAŞ SONRASI TALEP SANAYİ ÜRÜNLERİNE YÖNELDİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde hızlı bir ivme dikkat çekiyor.

Ukrayna'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ürünlerine yönelik artan talebinin ihracattaki yükselişte etkili olduğu belirtiliyor.

Savaş nedeniyle ülkede enerji ve altyapı sistemlerinde oluşan hasar, özellikle enerji ekipmanları ve sanayi makinelerine olan ihtiyacı artırdı.

SEKTÖREL BAZDA KİMYA VE ELEKTRONİK ÖNE ÇIKTI

Ukrayna'ya yapılan ihracatta sektörler bazında en büyük payı 89,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri aldı.

Bu sektörü 64,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 52,4 milyon dolarla çelik, 18,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 12,1 milyon dolarla makine ve aksamları izledi.

İhracat artışında en güçlü katkı ise 19,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektöründen geldi. Bunu 11,4 milyon dolarla kimya sektörü takip etti.

BÖLGESEL DAĞILIM VE İL BAZINDA İHRACAT

Ukrayna'ya yapılan ihracatta iller bazında Ankara 398,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Ankara'yı 152,2 milyon dolarla İstanbul, 19,4 milyon dolarla Kocaeli, 17,4 milyon dolarla Hatay ve 8,6 milyon dolarla Mersin izledi.

GENEL İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Türkiye'nin mayıs ayında en fazla ihracat yaptığı ülke 1,5 milyar dolarla Almanya olurken, ABD 1,2 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

İtalya ve Birleşik Krallık 1,1 milyar dolar seviyesinde ihracatla öne çıkarken, İspanya 994,8 milyon dolarla listede yer aldı.

Türkiye'nin mayısta ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülkeler şöyle:

1 - 31 MAYIS ÜLKE 2025 (BİN DOLAR) 2026 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (BİN DOLAR) UKRAYNA 316.912,17 656.552,59 339.640,42 SLOVAKYA 127.303,59 248.119,47 120.815,88 FAS 342.465,85 440.625,02 98.159,16 NORVEÇ 99.571,62 171.447,43 71.875,81 NİJERYA 43.902,44 90.401,41 46.498,97 MISIR 286.596,64 332.936,28 46.339,64 SUUDİ ARABİSTAN 227.777,42 269.353,10 41.575,68 İSVİÇRE 100.690,16 136.301,45 35.611,29 YEMEN 37.036,34 64.441,54 27.405,20 SURİYE 186.996,25 212.221,16 25.224,91

Haber Girişi Baki Sancak - Editör