Türkiye’den AB’nin yeni sanayi planına itiraz! Bakan Bolat: Eşit konum korunmalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyaretinde, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" politikası kapsamında hazırlanan Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı gündemin ana başlığı oldu.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bolat, Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin beklentilerini ve değerlendirmelerini muhataplarına iletti.
"TÜRKİYE'NİN EŞ DEĞER KONUMU KORUNMALI"
Bolat, Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Iuliu Winkler ile Sanayi Hızlandırma Yasası Gölge Raportörü Dirk Gotink ile yaptığı görüşmede, "Made in EU" politikasının Türkiye ile AB arasındaki 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığını dikkate alan kapsayıcı bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bakan Bolat, mevcut yasa taslağında yer aldığı şekliyle Türkiye'nin AB ile eş değer konumunun korunmasının beklendiğini vurguladı.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA MESAJI
Bolat, Avrupa Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile yaptığı görüşmede ise çelik ticaretindeki son gelişmeler, e-ticaret alanındaki ilerlemeler ve ekim ayında yapılacak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı öncesindeki hazırlıkları değerlendirdi.
Görüşmede, özellikle otomotiv sektöründe Türkiye'nin "Avrupa'da üretilmiştir" anlayışının dışında bırakılmasına yönelik yaklaşımların önlenmesi için ortak çalışma yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.
Ayrıca kamu alımları ve dijital ticaret alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.
GÜVENLİ TEDARİK ZİNCİRLERİ VURGUSU
Avrupa Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirilen görüşmede ise küresel ekonomik riskler karşısında güvenli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağların daha da derinleştirilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.
Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile yapılan görüşmede de Gümrük Birliği'nin daha etkin işlemesi, bağlantısallığın artırılması ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi ele alındı.
AVRUPA OTOMOTİV DEVLERİYLE MASAYA OTURDU
Bakan Bolat, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ile de görüştü.
Ayrıca ACEA üyesi küresel otomotiv üreticilerinin üst düzey yöneticileriyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin Avrupa otomotiv üretim ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.
Toplantılarda, Türkiye'nin "Made in EU" politikasına tam ve koşulsuz şekilde dahil edilmesi gerektiği yönünde ortak değerlendirme yapıldı.
AVRUPA İŞ DÜNYASIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Bolat, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Genel Direktörü Markus Beyrer ile yaptığı görüşmede de Gümrük Birliği'nin oluşturduğu değer zincirlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.
Görüşmede, kamu alımları ve dijital ticaret alanlarında atılacak yeni adımların Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini daha da güçlendireceği değerlendirildi.
Bakanlık açıklamasında, Sanayi Hızlandırma Yasası'nın yasama süreci tamamlanıncaya kadar Türkiye'nin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan düzenlemede yer alması için diplomatik girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.