Türkiye’den AB’nin yeni sanayi planına itiraz! Bakan Bolat: Eşit konum korunmalı

GÜVENLİ TEDARİK ZİNCİRLERİ VURGUSU

Avrupa Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirilen görüşmede ise küresel ekonomik riskler karşısında güvenli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağların daha da derinleştirilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile yapılan görüşmede de Gümrük Birliği'nin daha etkin işlemesi, bağlantısallığın artırılması ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi ele alındı.

AVRUPA OTOMOTİV DEVLERİYLE MASAYA OTURDU

Bakan Bolat, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ile de görüştü.

Ayrıca ACEA üyesi küresel otomotiv üreticilerinin üst düzey yöneticileriyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin Avrupa otomotiv üretim ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Toplantılarda, Türkiye'nin "Made in EU" politikasına tam ve koşulsuz şekilde dahil edilmesi gerektiği yönünde ortak değerlendirme yapıldı.

AVRUPA İŞ DÜNYASIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bolat, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Genel Direktörü Markus Beyrer ile yaptığı görüşmede de Gümrük Birliği'nin oluşturduğu değer zincirlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede, kamu alımları ve dijital ticaret alanlarında atılacak yeni adımların Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini daha da güçlendireceği değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasında, Sanayi Hızlandırma Yasası'nın yasama süreci tamamlanıncaya kadar Türkiye'nin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan düzenlemede yer alması için diplomatik girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör