Türkiye'den AB'ye vize çağrısı! Bakan Bolat: "Vize muafiyeti gerekli, kolaylık bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye ile AB arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra vize sürecinin de ele alındığını belirterek, "Türkiye vatandaşları için vizesiz hayatı gerekli görüyoruz. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz" dedi.
VİZE KOLAYLIĞI VE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNDEMDEYDİ
Ankara'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye-AB ilişkilerinin birçok başlıkta değerlendirildiğini söyledi.
Bolat, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında kamu alımları, dijital ticaret ve bağlantısallık konularını ele aldık. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizelerin kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanmasını da görüştük. Geçen yıl uygulamaya alınan kademeli sistem, vize kuyruklarının azalması ile çok girişli ve uzun süreli vizeler konusunda önemli ilerleme sağladı" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile AB arasındaki ticaret, turizm ve eğitim ilişkilerinin giderek güçlendiğini belirten Bolat, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artan ticaret ilişkileri, turizm ilişkileri ve eğitim iş birliği, vatandaşlarımız için vizesiz hayatı gerekli kılmaktadır. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz" diye konuştu.
"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NE ZARAR VERECEK DÜZENLEMELERE KARŞIYIZ"
Gümrük Birliği'nin 30 yıldır yürürlükte olduğunu hatırlatan Bolat, Türkiye'nin AB'ye aday ülke statüsünü koruduğunu vurguladı.
AB'nin son dönemde uygulamaya koyduğu bazı ticaret politikalarının Gümrük Birliği'nin ruhuna zarar vermemesi gerektiğini ifade eden Bolat, "Sanayilerimiz arasındaki entegrasyonu zedeleyecek, malların serbest dolaşımını geriye götürecek düzenlemelere karşı yoğun diplomatik müzakereler yürütüyoruz" dedi.
"TÜRKİYE ALTERNATİF KORİDORLARDA STRATEJİK KONUMDA"
Görüşmede ulaştırma ve bağlantısallık konularının da ele alındığını aktaran Bolat, Türkiye'nin son 23 yılda kara, hava, demir yolu ve deniz ulaşımına yaptığı yatırımlarla önemli bir lojistik merkez haline geldiğini söyledi.
Son Körfez Savaşı'nın alternatif ticaret koridorlarının önemini ortaya koyduğunu belirten Bolat, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir geçiş noktası konumunda. Bu altyapının Avrupa Birliği tarafından da takdir edildiğini gördük. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisi ve NATO'daki rolünün Avrupa açısından taşıdığı önem de görüşmede dile getirildi" ifadelerini kullandı.
Bolat, görüşmelerin son derece yapıcı ve olumlu bir atmosferde tamamlandığını sözlerine ekledi.