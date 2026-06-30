Türkiye'den AB'ye vize çağrısı! Bakan Bolat: "Vize muafiyeti gerekli, kolaylık bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye ile AB arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra vize sürecinin de ele alındığını belirterek, "Türkiye vatandaşları için vizesiz hayatı gerekli görüyoruz. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz" dedi.

VİZE KOLAYLIĞI VE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Ankara'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye-AB ilişkilerinin birçok başlıkta değerlendirildiğini söyledi.

Bolat, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında kamu alımları, dijital ticaret ve bağlantısallık konularını ele aldık. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizelerin kolaylaştırılması ve hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanmasını da görüştük. Geçen yıl uygulamaya alınan kademeli sistem, vize kuyruklarının azalması ile çok girişli ve uzun süreli vizeler konusunda önemli ilerleme sağladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasındaki ticaret, turizm ve eğitim ilişkilerinin giderek güçlendiğini belirten Bolat, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında artan ticaret ilişkileri, turizm ilişkileri ve eğitim iş birliği, vatandaşlarımız için vizesiz hayatı gerekli kılmaktadır. En azından vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz" diye konuştu.