Türkiye’den Avrupa’nın 150 avroluk vergi kararına karşı hamle! Bakan Bolat: Kazanımlarımızı koruduk

BAKAN BOLAT: GÜMRÜK BİRLİĞİ KAZANIMLARINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği ile yürüttüğü diplomatik ve teknik temaslar sayesinde önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin girişimleri ile AB ile sınır ötesi e-ticarette Gümrük Birliğini korumaya dönük çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Bolat, yoğun diplomatik ve teknik temasların ardından Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin, H1 gümrük beyannamesi kapsamında kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edebileceğini bildirdiğini açıkladı.