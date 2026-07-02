Türkiye’den Avrupa’nın 150 avroluk vergi kararına karşı hamle! Bakan Bolat: Kazanımlarımızı koruduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni gümrük uygulaması sonrası Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki haklarını korumak için yürütülen girişimlerin sonuç verdiğini açıkladı. Buna göre, A.TR Dolaşım Belgesi ile AB'ye gönderilen ürünler kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edecek.
AB'DE E-TİCARETTE YENİ VERGİ DÖNEMİ BAŞLADI
Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerden gelen 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine uygulanan gümrük muafiyetini 1 Temmuz 2026 itibarıyla kaldırdı.
Yeni düzenleme kapsamında bu gönderilere kalem başına 3 avro işlem ücreti uygulanacak. Sistem, AB Gümrük Veri Merkezi'nin faaliyete geçeceği 1 Temmuz 2028 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Bu tarihten sonra mevcut basitleştirilmiş uygulama tamamen sona erecek.
BAKAN BOLAT: GÜMRÜK BİRLİĞİ KAZANIMLARINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği ile yürüttüğü diplomatik ve teknik temaslar sayesinde önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.
Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin girişimleri ile AB ile sınır ötesi e-ticarette Gümrük Birliğini korumaya dönük çalışmalarımız devam ediyor."
Bakan Bolat, yoğun diplomatik ve teknik temasların ardından Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin, H1 gümrük beyannamesi kapsamında kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edebileceğini bildirdiğini açıkladı.
A.TR BELGESİ İÇİN TEKNİK ALTYAPI HAZIRLANDI
Ticaret Bakanlığı, düşük değerli e-ticaret gönderilerinde tercihli rejimin kesintisiz devam etmesi amacıyla teknik altyapı çalışmalarını da tamamladı.
Bu kapsamda, 150 avro altındaki gönderiler için hızlı kargo operatörleri tarafından kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine imkan sağlayacak sistem oluşturuldu. Uygulamaya ilişkin hazırlıkların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
H7 BEYANNAMESİ İÇİN DE MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Bakanlık, Avrupa Birliği'nde kullanılan H7 gümrük beyannamesi kapsamında da A.TR Dolaşım Belgesi'nin kullanılabilmesini sağlayacak kalıcı çözüm için Avrupa Birliği Komisyonu ile teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Amaç, e-ihracatçıların ilave yüklerle karşılaşmadan Avrupa pazarına erişimini kolaylaştırmak.
TÜRKİYE, İŞLEM ÜCRETİNDEN MUAFİYET İSTİYOR
Açıklamada, Avrupa Birliği'nin ilerleyen dönemde uygulamaya koymayı planladığı işlem ücreti (handling fee) uygulamasından Türkiye'nin muaf tutulması için girişimlerin de sürdüğü belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki ileri düzey entegrasyonu ile ürün güvenliği ve gümrük mevzuatındaki yüksek uyum seviyesi nedeniyle bu muafiyet talebinin haklı olduğunu Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde her düzeyde dile getirdiklerini vurguladı.
Bakanlık, ihracatçıların ve e-ihracatçıların Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.