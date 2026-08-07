Türkiye’den Ceyhan’ı ’petrolün Rotterdam’ı’ yapacak hedef! Bakan Bayraktar 2028’e işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de ekranlarında yayınlanan "Arka Plan Özel" programında Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ceyhan'ı Avrupa'nın önemli enerji ve petrol ticaret merkezlerinden Rotterdam'a benzer bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin petrol, doğal gaz, nükleer enerji ve altın üretimindeki hedeflerini de anlattı.
Bakan Bayraktar, Şırnak Silopi'den Adana Ceyhan'a gelen boru hatlarının günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu belirterek, bu kapasitenin Türkiye'nin ihtiyacının üzerinde ham petrolü ülkeye getirebilecek seviyede olduğunu söyledi.
Bayraktar, "Dünyanın günlük petrol ihtiyacı 103 milyon varil civarında. Yani, dünya ihtiyacının yüzde 1,5'i her gün buradan Ceyhan'a ve oradan dünya piyasalarına gidebilir." dedi.
Cumhurbaşkanı'nın daha kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşması hedeflediklerine ilişkin sözlerini hatırlatan Bayraktar, mevcut boru hattının kapasitesinin gelecekte 2,5 milyon varile kadar çıkarılabilecek bir potansiyel taşıdığını ifade etti.
CEYHAN İÇİN ROTTERDAM MODELİ
Ceyhan'ı Avrupa'nın önemli enerji merkezlerinden Rotterdam'a benzeten Bayraktar, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koydu.
Bayraktar, "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Ceyhan'ı bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz." diye konuştu.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden her gün Ceyhan Limanı'na yaklaşık 550-600 bin varil petrol geldiğini belirten Bayraktar, kullanılmayan yaklaşık 400 bin varillik kapasite bulunduğunu söyledi.
Aşağıdan gelecek petrol ile birlikte Ceyhan'da 3-3,5 milyon varillik bir ticaret hacmi oluşabileceğini ifade eden Bayraktar, "Yani dünya ihtiyacının yüzde 3-3,5'inin oluştuğu bir piyasa." değerlendirmesinde bulundu.
Depolama alanlarının yanı sıra petrokimya ve rafineri yatırımlarının da yapılabileceğine işaret eden Bayraktar, "Ceyhan'ı bu anlamda bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz." dedi.
KERKÜK PETROLÜNDE TÜRKİYE'NİN PAYI
Bayraktar, Kerkük petrolüne ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi. Sahada 3 milyar varillik rezerv bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Bayraktar, Türkiye Petrollerinin buradaki payına ilişkin, "Türkiye Petrolleri olarak burada yüzde 15'lik bir paya sahip olmuş durumdayız. Payı, petrol olarak alacağız." ifadelerini kullandı.
"DOĞAL GAZ DEPOLARI YÜZDE 100 DOLU"
Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği için kapsamlı bir çeşitlendirme stratejisi uyguladığını belirten Bayraktar, yalnızca boru hatlarına bağlı kalmadıklarını söyledi.
Bayraktar, "Ülkemize sadece boru hattıyla doğal gaz tedarik etmeyelim' dedik, aynı zamanda dünyadaki büyük LNG ihracat potansiyelini gördük ve ondan istifade edebilmek için altyapımızı 5 kat artıracak yatırımlar yaptık." diye konuştu.
Bu yatırımlar sayesinde Hürmüz krizine rağmen arz güvenliğinde sorun yaşanmadığını ifade eden Bayraktar, "2020 pandemi krizine, 2022 Rusya-Ukrayna savaşına, şimdi Hürmüz krizine rağmen Türkiye, bugüne kadar petrolde, petrol ürünlerinde, doğal gazda ve elektrikte herhangi bir sıkıntı yaşamadı. İnşallah yaşamayacağız." dedi.
Kış hazırlıklarına da dikkat çeken Bayraktar, Avrupa'daki doğal gaz depolarının yaklaşık yüzde 57 dolulukta olduğunu, Türkiye'nin Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolarının ise yüzde 100 dolu bulunduğunu belirtti.
Bayraktar, "Hedefimiz, bu altyapı yatırımlarına yenilerini eklemek. Tuz Gölü'nün kapasitesini arttırma hedefimiz var, Silivri için de öyle. FSRU'lara ilave iki tane daha getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
GABAR'DA PETROL ÜRETİMİ REKOR KIRIYOR
Şırnak Gabar'daki petrol üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bölgede her geçen gün yeni rekorlar kırıldığını söyledi.
"Her geçen gün bir rekor kırıyoruz Gabar'da." diyen Bayraktar, terörle anılan bölgenin petrol üretim merkezi haline geldiğini belirtti.
Bayraktar, "Adı terörle anılan ve birçok kayıp verdiğimiz Gabar'da şimdi dağlar 700 kilometrelik yol ağı yaptığımız, 3 bin 500'ün üzerinde, çoğunluğu o bölgenin gençlerinden oluşan çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin üretim üssü haline, Türkiye'nin petrol merkezi haline dönmüş durumda." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin petrol ihtiyacına ilişkin hedeflerini de açıklayan Bayraktar, "Biz Türkiye'nin ihtiyacı olan 1 milyon varil petrolü mutlak surette üreteceğiz." dedi.
Türkiye Petrollerinin yurt dışında da büyüyeceğini belirten Bayraktar, şirketin şu anda yurt içi ve yurt dışında 330 bin varil petrol ve doğal gaz ürettiğini söyledi.
Bayraktar, "Hedefimiz, 2028 yılında bunu 600 bin varile çıkarmak." ifadelerini kullandı.
SURİYE'YE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İHRACATI
Türkiye'nin Suriye ile enerji alanındaki çalışmalarına da değinen Bayraktar, iki ülke arasında petrol, doğal gaz, elektrik ve maden alanlarında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Geçen yıl 2 Ağustos'ta Türkiye'den Halep'e doğal gaz boru hattının bağlandığını ve Suriye'ye doğal gaz ihracatının başladığını belirten Bayraktar, "Özellikle kuzey Suriye'nin ihtiyaç duyduğu elektriği çok uzun zamandır Türkiye ihraç ediyor. Şimdi o kapasiteleri arttırıyoruz." dedi.
Bayraktar, Birecik-Halep arasında 500 megavatlık elektrik iletim hattını yakın zamanda devreye almayı planladıklarını ifade etti.
YENİ NÜKLEER SANTRALLERDE MODEL DEĞİŞEBİLİR
Yeni nükleer santral projelerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, teknoloji ve ticari model konusunda seçim yapılacağını söyledi.
Bayraktar, "Bir teknoloji seçimi yapacağız, bir iş modeli, ticari model seçimi yapacağız. Bu muhtemelen Akkuyu'dan daha farklı olacak." şeklinde konuştu.
Akkuyu'da yüzde 100 Rus yatırımının bulunduğunu ve Türkiye'nin alım garantisiyle projeyi desteklediğini hatırlatan Bayraktar, Sinop ve Trakya projelerinde farklı bir modele gidilebileceğini belirtti.
Bayraktar, "Orada iş, Türk şirketlerinin pay sahipliği ve hissedarlık yapısında olduğu bir modele doğru gidiyor gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN YER ALTINDA 1,4 TRİLYON DOLARLIK ALTIN KAYNAĞI
Türkiye'nin altın ve nadir toprak elementleri alanındaki hedeflerine de değinen Bayraktar, 2028 sonrasına ilişkin planlarını açıkladı.
Türkiye'nin yer altında 10 bin ton altın bulunduğunu belirten Bayraktar, "Toprağın altında 10 bin ton altınımız var; çıkarılabilecek, ekonomik değer olarak üretebileceğimiz altın miktarı bu kadar. Bu çok önemli bir rakam." dedi.
Söz konusu kaynağın bugünkü fiyatlarla değerinin 1,4 trilyon dolar olduğunu ifade eden Bayraktar, "Tabii bunu üretmeniz lazım. Türkiye'nin altın üretimini ilk etapta 100 tonlara çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.