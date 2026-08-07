Türkiye’den Ceyhan’ı ’petrolün Rotterdam’ı’ yapacak hedef! Bakan Bayraktar 2028’e işaret etti

CEYHAN İÇİN ROTTERDAM MODELİ

Ceyhan'ı Avrupa'nın önemli enerji merkezlerinden Rotterdam'a benzeten Bayraktar, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koydu.

Bayraktar, "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Ceyhan'ı bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden her gün Ceyhan Limanı'na yaklaşık 550-600 bin varil petrol geldiğini belirten Bayraktar, kullanılmayan yaklaşık 400 bin varillik kapasite bulunduğunu söyledi.

Aşağıdan gelecek petrol ile birlikte Ceyhan'da 3-3,5 milyon varillik bir ticaret hacmi oluşabileceğini ifade eden Bayraktar, "Yani dünya ihtiyacının yüzde 3-3,5'inin oluştuğu bir piyasa." değerlendirmesinde bulundu.

Depolama alanlarının yanı sıra petrokimya ve rafineri yatırımlarının da yapılabileceğine işaret eden Bayraktar, "Ceyhan'ı bu anlamda bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz." dedi.