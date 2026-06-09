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Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:54 Son Güncelleme: 9.06.2026 14:57

Türkiye'den hızlı tren ile gidilebilecek! Bakan Uraloğlu yerinde inceleme yaptı

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ile dengeleri sarsacak yeni projelere hazırlanıyor. Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden geçerek Suudi Arabistan'a uzanacak modern bir yüksek hızlı tren (YHT) projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'a gitti. Bakan Uraloğlu, bölgede devam eden projeleri yerinde inceledi.

DHA Ekonomi
Türkiye’den hızlı tren ile gidilebilecek! Bakan Uraloğlu yerinde inceleme yaptı
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Türkiye'den Suudi Arabistan'a kadar uzanacak demir yolu hattı projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kritik bir ziyarette bulundu.

TÜRKİYE-ARABİSTAN DEMİRYOLU HATTI İÇİN KRİTİK TEMASLAR

Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demiryolu hattı başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunmak üzere Riyad'a giden Bakan Uraloğlu, ülkedeki ulaşım ve altyapı projelerini yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini lojistik ve demir yolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için Riyad'dayız." ifadelerini kullandı.

DEV PROJELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da devam eden önemli altyapı yatırımlarını yerinde inceleyen Uraloğlu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Laban Vadisi Köprüsü Projesi kapsamında inşa edilen üç yeni kablo askılı köprüde yürütülen çalışmaları da yerinde değerlendirdi.

Öte yandan Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demiryolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini açıklamıştı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE

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