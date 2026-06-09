Türkiye’den hızlı tren ile gidilebilecek! Bakan Uraloğlu yerinde inceleme yaptı

TÜRKİYE-ARABİSTAN DEMİRYOLU HATTI İÇİN KRİTİK TEMASLAR

Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demiryolu hattı başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunmak üzere Riyad'a giden Bakan Uraloğlu, ülkedeki ulaşım ve altyapı projelerini yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini lojistik ve demir yolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için Riyad'dayız." ifadelerini kullandı.