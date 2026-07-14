Türkiye’den Irak’a yeni enerji formülü! Eski anlaşma bitiyor, yeni petrol hattı için müzakere

YENİ VE DAHA KAPSAMLI BİR ANLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Mevcut Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı (ITP) Anlaşması'nın uzatılmayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu anlaşma bizi tahkime götüren bir süreç oluşturdu. Aynı şartlarla devam etmek istemiyoruz. Yeni ve daha kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Irak tarafına yaklaşık bir yıl önce yeni anlaşma taslağı ilettiklerini söyleyen Bayraktar, ülkedeki seçim süreci ve yeni hükümetin kurulması nedeniyle müzakerelerin uzadığını belirtti. Bu nedenle geçici çözüm olarak BOTAŞ'ın Irak petrolünü bir yıl boyunca taşımasını teklif ettiklerini aktaran Bayraktar, bu süre içinde kapsamlı yeni bir boru hattı anlaşmasının tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.