Türkiye’den Irak’a yeni enerji formülü! Eski anlaşma bitiyor, yeni petrol hattı için müzakere

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabin toplantısı sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Irak petrol boru hattına ilişkin hem hukuki süreç hem de yeni enerji iş birliği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.
HESAPLAMALAR İLE DÖNEM KAPANMIŞ OLACAK
2014-2018 dönemine ilişkin tahkim kararında tarafların alacak ve borçlarının faiz hesaplamalarıyla birlikte Washington'da devam eden tenfiz davasında netleşeceğini belirten Bayraktar, "Hesaplamalar tamamlandıktan sonra o dönem kapanmış olacak. 2018 sonrasına ilişkin tahkim davası ise devam ediyor." dedi.
YENİ VE DAHA KAPSAMLI BİR ANLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR
Mevcut Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı (ITP) Anlaşması'nın uzatılmayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu anlaşma bizi tahkime götüren bir süreç oluşturdu. Aynı şartlarla devam etmek istemiyoruz. Yeni ve daha kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Irak tarafına yaklaşık bir yıl önce yeni anlaşma taslağı ilettiklerini söyleyen Bayraktar, ülkedeki seçim süreci ve yeni hükümetin kurulması nedeniyle müzakerelerin uzadığını belirtti. Bu nedenle geçici çözüm olarak BOTAŞ'ın Irak petrolünü bir yıl boyunca taşımasını teklif ettiklerini aktaran Bayraktar, bu süre içinde kapsamlı yeni bir boru hattı anlaşmasının tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.
YENİ ANLAŞMANIN YALNIZCA PETROL TAŞIMACILIĞIYLA SINIRLI OLMAYACAK
Bayraktar, Irak'ın günlük 750 bin varillik taşıma kapasitesi talebini karşılamaya hazır olduklarını belirterek, bugün kullanılan yaklaşık 180-200 bin varillik kapasitenin çok üzerinde bir kapasiteyi ayırabileceklerini ifade etti. Yeni anlaşmanın yalnızca petrol taşımacılığıyla sınırlı olmayacağını dile getiren Bayraktar, hattın Basra'ya kadar uzatılması, taşıma kapasitesinin 2,5 milyon varile çıkarılması, Körfez ülkelerinin de sisteme dahil edilmesi ve petrol hattının yanına doğal gaz boru hattı inşa edilmesi gibi projelerin de masada olduğunu söyledi.
Katar başta olmak üzere farklı kaynaklardan doğal gazın Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik seçeneklerin de değerlendirildiğini belirten Bayraktar, tahkim sürecinin de bu kapsamlı müzakerelerin bir parçası olarak ele alınacağını ifade etti. BOTAŞ'ın geçici taşıma teklifine ilişkin Irak tarafıyla bazı teknik başlıkların henüz sonuçlanmadığını söyleyen Bayraktar, "Biz hazırız. Kalan birkaç hususun da çözülmesini umut ediyoruz." dedi.