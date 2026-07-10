Türkiye’den KKTC’ye dev yatırım! 10,5 milyon dolarlık tesis 20 Temmuz’da açılıyor

20 TEMMUZ'DA HİZMETE GİRECEK

Narenciye sektörüne önemli katkı sağlaması hedeflenen tesisin resmi açılışı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10,5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, 15 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak.

Tesiste 10 bin ton yaş meyve ve sebze, 5 bin ton ise eksi 18 derecede muhafaza edilecek konsantre narenciye ürünleri depolanabilecek. Yaklaşık 7 bin 600 metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alan üzerine kurulan tesiste, işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerji sistemi de bulunuyor.