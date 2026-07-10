Türkiye’den KKTC’ye dev yatırım! 10,5 milyon dolarlık tesis 20 Temmuz’da açılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Heyet, Türkiye tarafından hibe edilerek inşa edilen Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
20 TEMMUZ'DA HİZMETE GİRECEK
Narenciye sektörüne önemli katkı sağlaması hedeflenen tesisin resmi açılışı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10,5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, 15 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak.
Tesiste 10 bin ton yaş meyve ve sebze, 5 bin ton ise eksi 18 derecede muhafaza edilecek konsantre narenciye ürünleri depolanabilecek. Yaklaşık 7 bin 600 metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alan üzerine kurulan tesiste, işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerji sistemi de bulunuyor.
164 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI
2023-2024 döneminde narenciye sektörünü etkileyen yeşillenme hastalığı nedeniyle Türkiye, KKTC'deki üreticilere kapsamlı destek verdi. Bu kapsamda yaklaşık 68 bin ton narenciye ürünü konsantre üretiminde değerlendirilirken, dalında kalan yaklaşık 17 bin ton ürünün satın alınması için 164 milyon liralık hibe desteği sağlandı.
HEDEF İHRACATI GÜÇLENDİRMEK
Güzelyurt Soğuk Hava Deposu'nun ürün kayıplarını azaltması, üreticilerin ürünlerini daha uzun süre uygun koşullarda muhafaza edebilmesi ve KKTC narenciyesinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.