Türkiye’den Panama ile denizcilik anlaşması! Bakan Uraloğlu: Ticarette önümüzü açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1999'DAN BERİ IMO'DA LİDERİZ

Uraloğlu, Türkiye'nin IMO'da bu yılki önceliğinin "C kategorisinde yeniden seçilmek" olduğunu belirterek, "1999'dan bu yana kesintisiz seçiliyoruz. Bu dönem için de yoğun kulis çalışmaları yürüttük. Muhataplarıma birçok mektup gönderdim, temaslarda bulunduk. Dolayısıyla yeniden seçilmeyi bekliyoruz." dedi.

IMO Genel Kurulu'nun dünya denizciliğini doğrudan etkileyen kritik kararların alındığı platform olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Burada alınacak kararlar kıymetli. Dünya denizciliğini düzenleyen yapının tüm paydaşları bir arada." ifadesini kullandı.

Toplantı kapsamında Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Robert Tieman ile yaptığı ikili görüşmeye değinen Uraloğlu, "Hollanda hem kara yolunda hem demir yolunda hem de denizcilikte otonom araçları test ediyor. Bu araçları deneyen firmalardan birinin Türk şirketi olması bizim için ayrıca gurur verici." diye konuştu.

"ALTERNATİF GÜZERGAHLARI SÜREKLİ MASADA TUTUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, toplantı kapsamında imzaladıkları ikili anlaşmalara ilişkin, "Umman ile biri denizcilik alanında, diğeri ise ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik olmak üzere iki anlaşma imzaladık. Umman, kıymetli bir ülke çünkü Orta Doğu'nun güneyden giriş kapısı niteliğinde." dedi.

Küresel gelişmelerin, ulaştırma ağlarının çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğunu gösterdiğini ifade eden Uraloğlu, Kovid-19 salgınının, bölgesel ve küresel krizlerin ulaştırma koridorlarının niçin çeşitlendirilmesi gerektiğini net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu nedenle alternatif güzergahları sürekli masada tuttuklarını, Umman'ın da bu kapsamda Türkiye için önemli ortak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sadece deniz taşımacılığı değil, tüm ulaştırma modlarını birlikte ele aldığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün denizcilik için buradayız ama aslında tüm ulaştırmayı konuşuyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor, ancak denizden getirdiğiniz bir yükü kara ya da demir yoluyla nihai noktaya ulaştıramazsanız bir anlamı kalmıyor. Modlar arası entegrasyon bizim için kritik. Bu nedenle tüm taraflarla ulaştırmanın bütün boyutlarını değerlendiriyoruz."

"DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEDE DAHA VARLIK GÖSTERMEMİZE İMKAN SAĞLAYACAK"

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Panama arasında imzalanması öngörülen denizcilik anlaşmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Panama'nın, denizcilikte en fazla bayrağa sahip ülkelerden olduğunu söyledi.

Ülkenin denizcilikte çok güçlü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Panama ile yapacağımız anlaşma bizim önümüzü açacaktır. Dünyada birçok ülkede daha varlık göstermemize imkan sağlayacak. Zaten birçok ülkede varız ama gerçekten Panama denizcilikte çok güçlü bir ülke. Denizcilik noktasında bir anlaşma yaparsak bizim bütün denizcilerimizin dünyada daha rahat çalışma imkanına kavuşacağını düşünüyorum. Yine ticaretimizi biraz daha geliştiririz diye bekliyoruz."

"ARTIK HİÇBİR ÜLKE KENDİ KENDİNE YETMİYOR"

Bakan Uraloğlu, gemilerde çalışan personelin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize alırken karşılaştığı zorluklara ilişkin soruya karşılık, bu sorunun deniz taşımacılığını doğrudan etkilediğini söyledi.

Uraloğlu, "Siz malı alıyorsunuz, satıyorsunuz, her türlü anlaşmayı yapıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Sonra gemi personelini gemiye bindiremiyorsunuz ki gemiyi gönderebilesiniz. Dolayısıyla bu noktada gerçekten ciddi gecikmeler var." dedi.

IMO ile yapılan görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki tüm muhataplarımıza, gerek IMO Genel Sekreteri'ne gerekse bugün görüştüğüm üç, dört bakana, özellikle de AB ülkelerinin bakanlarına, bu konuda destek vermeleri gerektiğini ilettik. Artık hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Eğer siz bu süreci genişletmez ve kolaylaştırmazsanız, yarın zarar görecek olan yine sizlersiniz diye kendilerine açıkça söylüyoruz."

Bakan Uraloğlu, yürütülen temasların sonuç vermesi noktasında umutlu olduklarını dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde bu konuda gelişmeler olmasını bekliyoruz." dedi.