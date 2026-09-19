Türkiye’den refahı artıracak hamle! İşte 3 yılda öncelik verilecekler

YERLİ RAYLI SİSTEM VE HAVA ARACI PROJELERİNE ODAKLANILACAK

Enerji sektörü ve imalat sanayisine girdi sağlayan üretime yönelik projeler önceliklendirilecek.

Kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliği açısından önem taşıyan madenlerin aranması ve üretimine yönelik projeler desteklenecek. Madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine ve üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da öncelikli olacak.

Savunma sanayisinin yanı sıra yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine odaklanılacak. Sanayi altyapı yatırımlarında sektörel ve tematik projeler öne çıkarılacak.

Kamu yatırım programına alınacak organize sanayi bölgeleri projeleri değerlendirilirken ulusal ve bölgesel stratejiler, illerin sanayi potansiyeli ve bütçe imkanları dikkate alınacak.

ENERJİDE NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ÖNCELİKLİ

Türkiye'nin enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ortaya koyduğu esaslara göre hazırlanan projelere öncelik verilecek.

Güvenilir ham madde kaynaklarına ve yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerin yanı sıra başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar öne çıkarılacak.

Diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı olan veya bunların kapasite ve verimini artıracak projeler ile yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de önceliklendirilecek.

Doğal gazda kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak, arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri de öncelikli olacak.

KÜLTÜR MİRASINDA TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE ÖNCELİK

Kültür mirasının korunmasına yönelik projelerde tek yapı ölçeği yerine tarihi dokuyu bütüncül biçimde ele alan kentsel sit alanları, tarihi kent merkezleri ve tarihi çarşılar gibi projeler önceliklendirilecek.

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gibi bilimsel araştırmalar ile kültür mirasının ihyasına yönelik projelerde Türk-İslam dönemi öne çıkarılacak.

GÜVENLİK VE YARGI ALTYAPISINA YENİ YATIRIMLAR

Güvenlik hizmetlerinde koordinasyonu ve güvenlik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere öncelik verilecek.

Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak yatırımların yanı sıra sınır güvenliği, terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla, organize suçlarla, siber suçlarla, yasa dışı ve düzensiz göçle mücadeleye katkı sağlayacak projeler de öncelikli olacak.

Yargı sürecini hızlandıran ve etkinleştiren, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıran yatırımlar ile ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımları yapılacak.

JEOTERMAL VE KATI ATIK PROJELERİ ÖNE ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri öncelikli olacak.

Belediyelerin dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ile doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliğine yönelik yatırımlara öncelik verilecek.

Mekansal planların şehirlerin yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak, doğal çevreyi koruyacak ve tarih-medeniyet perspektifini yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecek projeler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ile Akıllı Kentler Stratejisi'nde ortaya konulan öncelikler dikkate alınacak.

GÖÇ ALANINDA MEVCUT YATIRIMLARIN TAMAMLANMASI HEDEFLENECEK

Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve göçmenler ile yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının tespitine yönelik araştırma projeleri ele alınacak.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında geri gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırımları değerlendirilirken, mevcut yatırımların tamamlanmasına odaklanılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör