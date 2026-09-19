Türkiye’den refahı artıracak hamle! İşte 3 yılda öncelik verilecekler

Türkiye'de 2027-2029 döneminde uygulanacak Kamu Yatırım Programı kapsamında büyümeyi destekleyen, özel kesim yatırımlarını teşvik eden ve bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçiren projelere öncelik verilecek. Kamu yatırımlarında üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak projeler öne çıkarılacak.
ÖZEL SEKTÖRÜ DESTEKLEYEN PROJELER ÖNE ÇIKACAK
2027-2029 dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine odaklanılacak.
Özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılması, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulması ve üretimin yenilikçi ve rekabetçi yapısının güçlendirilmesini sağlayacak projeler önceliklendirilecek.
Makroekonomik hedefleri destekleyecek, büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefine yönelik projelere de öncelik verilecek.
İmalat sanayisi sektörlerinin yanı sıra bu alanların beşeri ve fiziki altyapısını güçlendirecek AR-GE, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar öne çıkarılacak. Tarım ve gıda, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli alanlar arasında yer alacak.
BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI GÖZETİLECEK
Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacak.
Yatırımların mekansal dağılımında geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ile gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacak.
Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet gücü yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak yatırımlar önceliklendirilecek.
Kuruluşlar, kamu yatırım programı hazırlıkları ve proje stokunun önceliklendirilmesi sırasında genel, sektörel, bölgesel ve proje bazındaki önceliklerin yanı sıra belirlenen alt sektör kriterlerini de dikkate alacak.
TARIM VE HAYVANCILIKTA ALTYAPI YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK
Tarım alanında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kamu yatırım programında yer alan büyük projelerinden, depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı biten veya devam eden ve cazibeyle sulama yapılacak projelere öncelik verilecek.
Hayvancılıkta üretimin artırılması, hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü yönetimi ve biyogüvenlik önlemlerini içeren altyapı ve araştırma projeleri ön planda tutulacak.
Bitkisel üretimin artırılması, bitki sağlığının korunması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ve araştırma projeleri de önceliklendirilecek.
Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projeler de öncelikli olacak. DSİ tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinde, su kayıp oranı yüzde 50'nin altında olan ve nüfusu 50 bin ve üzeri belediyelere öncelik verilecek.
YERLİ RAYLI SİSTEM VE HAVA ARACI PROJELERİNE ODAKLANILACAK
Enerji sektörü ve imalat sanayisine girdi sağlayan üretime yönelik projeler önceliklendirilecek.
Kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliği açısından önem taşıyan madenlerin aranması ve üretimine yönelik projeler desteklenecek. Madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine ve üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da öncelikli olacak.
Savunma sanayisinin yanı sıra yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine odaklanılacak. Sanayi altyapı yatırımlarında sektörel ve tematik projeler öne çıkarılacak.
Kamu yatırım programına alınacak organize sanayi bölgeleri projeleri değerlendirilirken ulusal ve bölgesel stratejiler, illerin sanayi potansiyeli ve bütçe imkanları dikkate alınacak.
ENERJİDE NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ÖNCELİKLİ
Türkiye'nin enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ortaya koyduğu esaslara göre hazırlanan projelere öncelik verilecek.
Güvenilir ham madde kaynaklarına ve yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerin yanı sıra başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar öne çıkarılacak.
Diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı olan veya bunların kapasite ve verimini artıracak projeler ile yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de önceliklendirilecek.
Doğal gazda kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak, arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri de öncelikli olacak.
KÜLTÜR MİRASINDA TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE ÖNCELİK
Kültür mirasının korunmasına yönelik projelerde tek yapı ölçeği yerine tarihi dokuyu bütüncül biçimde ele alan kentsel sit alanları, tarihi kent merkezleri ve tarihi çarşılar gibi projeler önceliklendirilecek.
Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gibi bilimsel araştırmalar ile kültür mirasının ihyasına yönelik projelerde Türk-İslam dönemi öne çıkarılacak.
GÜVENLİK VE YARGI ALTYAPISINA YENİ YATIRIMLAR
Güvenlik hizmetlerinde koordinasyonu ve güvenlik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere öncelik verilecek.
Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak yatırımların yanı sıra sınır güvenliği, terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla, organize suçlarla, siber suçlarla, yasa dışı ve düzensiz göçle mücadeleye katkı sağlayacak projeler de öncelikli olacak.
Yargı sürecini hızlandıran ve etkinleştiren, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıran yatırımlar ile ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımları yapılacak.
JEOTERMAL VE KATI ATIK PROJELERİ ÖNE ÇIKACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Katı Atık Programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri öncelikli olacak.
Belediyelerin dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ile doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliğine yönelik yatırımlara öncelik verilecek.
Mekansal planların şehirlerin yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak, doğal çevreyi koruyacak ve tarih-medeniyet perspektifini yansıtacak şekilde hazırlanmasına hizmet edecek projeler hayata geçirilecek.
Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ile Akıllı Kentler Stratejisi'nde ortaya konulan öncelikler dikkate alınacak.
GÖÇ ALANINDA MEVCUT YATIRIMLARIN TAMAMLANMASI HEDEFLENECEK
Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve göçmenler ile yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının tespitine yönelik araştırma projeleri ele alınacak.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında geri gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırımları değerlendirilirken, mevcut yatırımların tamamlanmasına odaklanılacak.