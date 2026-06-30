Türkiye’den Sincan’a yatırım

Çin'in Urumçi kentinde düzenlenen 9'uncu Çin-Avrasya Expo Fuarı'nda değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye'nin Orta Koridor girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasına yönelik ikinci toplantının tarihinin Çin tarafından açıklanmasının beklendiğini söyledi. Yaklaşık 10 aydır Pekin'de görev yaptığını ifade eden Ünal, Çin yönetiminin Sincan'ı başta Orta Asya olmak üzere dış dünyaya açmayı hedeflediğini belirtti. Düzenlenen fuarın da bölgenin uluslararası ticaret ve yatırım açısından görünürlüğünü artırmayı amaçladığını kaydetti. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde Tarihi İpek Yolu'nun önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ünal, Sincan'ın da bu güzergâhın en kritik merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Bölgenin hem ticaret hem de lojistik açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

ENERJİ ÖNE ÇIKIYOR

Çin'in uzun yıllardır Sincan'a önemli yatırımlar yaptığını belirten Ünal, özellikle enerji, madencilik ve gıda sektörlerinin öne çıktığını söyledi. Doğal kaynaklar açısından zengin olan bölgede Çin'in enerji ve maden yatırımlarıyla ekonomik kapasiteyi artırmayı hedeflediğini ifade eden Ünal, bu yatırımların bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Türk firmalarının da Sincan'daki varlığını güçlendirdiğini belirten Ünal, tekstil ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda Türk girişimcinin bölgede bulunduğunu söyledi. Bazı markaların Sincan'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ünal, Türk şirketlerinin bölgeye ilgisinin sürdüğünü ifade etti.

TOPLANTI YAPILACAK

Türkiye'nin Orta Koridor girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ünal, iki ülke arasında oluşturulan mekanizmanın ikinci toplantısı için Çin tarafının tarih bildirmesini beklediklerini açıkladı.