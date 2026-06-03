Türkiye–Fransa ticaret hedefi 2030’a kadar 30 milyar dolar

"BURADAKİ TÜRK İŞ İNSANLARI MAŞALLAH ÇOK BÜYÜK İLERLEMELER KAYDETMİŞLER"

Bakan Bolat, Paris'teki temaslarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki Türk iş insanları maşallah çok büyük ilerlemeler kaydetmişler."

Bolat, Fransa'daki Türk iş insanlarının yaşadığı süreçlere değinerek, "Buradaki Türk iş insanları kendi işlerinden ve karşılaştıkları bazı sıkıntılarından bahsetti." dedi.

"TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNİN HIZLA GELİŞMEKTE OLDUĞUNU ANLATTIK"

Bolat, iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"Biz de Türkiye-Fransa ilişkilerinin hızla gelişmekte olduğunu, hem ticaret hem yatırım hem hizmetler sektöründe hem finans sektöründe gelişmekte olduğunu ve gurbetçi iş insanlarımızın Türkiye ile Fransa arasında gönül elçileri ve ticaret köprüleri oluşturduğundan bahsettik."

"DAHA İYİ OLMASI İÇİN HÜKÜMET OLARAK ONLARIN ARKASINDAYIZ"

Fransa'daki Türk vatandaşlarına ilişkin konuşan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla Fransa'da Türklerin eğitimde, sanatta, emek dünyasında, iş dünyasında, hizmetler, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki başarıları bizi gururlandırıyor. Daha iyi olması için hükümet olarak onların arkasındayız, onların yanındayız. Sorunlarıyla canla başla ilgileniyoruz."

"TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞME POTANSİYELİNİ ANLATTIK"

MEDEF görüşmesine ilişkin açıklamasında Bolat, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, 'Made in EU' konusundaki tartışmalardan ve genel anlamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun çok daha güçlü bir şekilde olabileceğinden bahsettik. Onlar da aynı fikirdeler."

"SON 5 YILDA TİCARET YÜZDE 71 ARTTI"

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda yüzde 71 artışla 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak."

"FRANSIZ ŞİRKETLER 5 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM PLANLIYOR"

Fransız şirketlerin Türkiye'ye yönelik yatırım planlarına ilişkin Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"MEDEF'in ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Forissier'nin, Fransız şirketlerinin gelecek 3 yılda Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yeni yatırım projeleri olduğunu belirttiğini aktardık."

OECD VE AB GÖRÜŞMELERİ

Bolat, OECD'deki temaslarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"OECD'deki Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında panellerde Türkiye adına 3 ayrı konuşma yapacağız."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör