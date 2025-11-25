Türkiye–İsviçre ilişkilerinde 100. yıl: Guy Parmelin’in Ankara ziyareti ekonomik işbirliğini güçlendirdi

Ziyaret, Cenevre merkezli Le Monde Économique dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir makaleyle de uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

ANKARA'DA ÜST DÜZEY TEMASLAR

Guy Parmelin, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Görüşmelerde şu başlıklar öne çıktı:

• Karşılıklı ticaret hacminin artırılması,

• Yeni yatırım alanları oluşturulması,

• Üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi.

Parmelin, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumunun, güçlü iş gücü ve kaynaklarının İsviçre açısından "yüksek değer taşıdığını" vurguladı. Önümüzdeki 10 yılın iki ülke arasında "yeni bir olgunluk ve çeşitlilik dönemi" olacağını belirtti.

İsviçre delegasyonu, Türkiye'de siyasi iradenin ekonomik istikrar ve büyüme yönünde güçlü bir kararlılık ortaya koyduğunu ifade etti; Türk startup ekosisteminin dinamizmini ise "etkileyici" olarak değerlendirdi.