Türkiye’nin 2026 yılı ekonomi ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öncelikli gündem

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ, TİCARETTE REKOR BEKLENTİSİ

TÜFE'nin 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025'te yüzde 28,5 gerçekleşmesi tahmin edilirken 2026'da yüzde 16 seviyelerine inmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığın 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "2026'da daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla dezenflasyonda daha güçlü momentum olacak. Dolayısıyla 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan organizasyonla aralık ayı ve 2025 yılı dış ticaret rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Bir önceki yılı rekorlarla kapatan ticaret 2025 yılında da performansını sürdürmüş, sık sık rekor ticaret rakamları kamuoyuna duyurulmuştu.