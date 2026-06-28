Türkiye’nin 5. nesil haberleşme uydusu 5 yıldır görevde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın göreve başlamasının 5. yıldönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete alınan TÜRKSAT 5A'nın beş yıldır kesintisiz olarak görev yaptığını belirterek Türkiye'nin uzaydaki stratejik varlığını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 5A'nın 8 Ocak 2021 tarihinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatıldığını anımsatarak yaklaşık dört ay süren yörünge yükseltme manevralarının ardından 31 derece Doğu yörüngesindeki yerini aldığını ifade etti.

"TÜRKSAT 5A DÜNYA ÇEVRESİNDE 1.826 TUR ATTI"

TÜRKSAT 5A'nın bugün itibarıyla 5 yıldır kesintisiz görev yaptığını belirten Uraloğlu, "Hizmete alınmasından bu yana Dünya çevresinde 1.826 tur atan TÜRKSAT 5A, görevini başarıyla sürdürüyor. Uydu haberleşmesi alanındaki kapasitemizi artıran uydumuz, Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücüne ve uzaydaki etkinliğine önemli katkılar sağladı." dedi.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI PAZARDAKİ REKABET GÜCÜ ARTTI

TÜRKSAT 5A ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika ve çevre bölgelerde daha geniş bir coğrafyaya yüksek kaliteli haberleşme hizmeti sunmaya başladıklarını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıran 5A'nın yeni kapsama alanı sayesinde televizyon yayıncılığı, veri haberleşmesi, kurumsal ağlar ve geniş bant uydu hizmetlerinde yeni pazarlara erişim sağladık. TÜRKSAT'ın uluslararası müşteri portföyünü güçlendirdik, ülkemizin uydu haberleşme alanındaki etkinliğini daha da artırdık."

YENİ NESİL UYDU TEKNOLOJİLERİNİN ÖNCÜLERİNDEN

TÜRKSAT 5A ile Türkiye'nin 31 derece Doğu yörüngesindeki aktif işletmeciliğinin sürdürülmesine katkı sağladıklarını belirten Uraloğlu, "Uydu sayesinde uluslararası yörünge ve frekans haklarımızın korunmasına önemli katkı sunuyoruz. Türkiye'nin uzaydaki stratejik varlığını güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu ayrıca, TÜRKSAT 5A'nın elektrikli itki sistemi ve yüksek verimli haberleşme altyapısıyla filonun en gelişmiş uydularından biri olduğunu ifade ederek proje süresince edinilen mühendislik ve işletme tecrübesinin Türkiye'nin uydu teknolojileri alanındaki bilgi birikimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 5A ile elde ettiğimiz deneyim, yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A için güçlü bir altyapı oluşturdu. Türkiye'nin uzay ve haberleşme teknolojilerindeki yetkinliğini her geçen gün daha ileri taşıyoruz." dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör