Türkiye’nin 81 ilinde 12 ay turizm hedefi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye
'nin turizm gelirlerinin son 8 yılda 30 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseldiğini belirterek, 81 ilde turizmi 12 aya yaymak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Alpaslan, "Bakanlık olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda 81 ilde valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz ve turizm paydaşlarımızla her ilin daha güçlü tanıtımı ve potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışma yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizin her bir noktasının her zamankinden çok daha güvenli olması turizm alanında atacağımız adımların da daha güçlü olmasını sağlıyor. Yakın zamanda göreceğiz ki her bölgemizde turizm hızlı bir şekilde gelişip, büyüyecek" dedi.