Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı 13,6 milyar dolara ulaştı! Otomotiv ilk sırada...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Söz konusu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 3,8 artışla 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde en çok dış satım yapılan Almanya'yı, 9 milyar 636,6 milyon dolarla ABD, 9 milyar 219,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 561,6 milyon dolarla İtalya, 7 milyar 238,9 milyon dolarla İspanya, 6 milyar 925,8 milyon dolarla Fransa izledi.

Ocak-ağustos döneminde dış satım yıllık bazda ABD'de yüzde 12,9, Birleşik Krallık'ta yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 4,3, İspanya'da yüzde 7,4 ve Fransa'da yüzde 5,2 artış gösterdi.