Türkiye’nin avroyla dış ticareti 1 trilyon doları aştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden 21'inin resmi para birimi olarak kullanılan avro, 1 Ocak 1999'da "kaydi" olarak yürürlüğe girdi.

Üç yıllık geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda da tedavüle sokulan bu para birimi, 1 Ocak 2002'de banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürüldü ve günlük işlemlerde kullanılmaya başlandı.

Halihazırda Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan'ın kullandığı avro, bugün itibarıyla 27 yılı geride bıraktı.

Türk lirasının yanı sıra diğer para birimleriyle ticarete özel önem veren Türkiye'nin, dolar ve avro başta olmak üzere, farklı para birimleriyle ticaretinde yıllar içinde yaşanan artış dikkati çekti.

AVROYLA TİCARET HACMİ 2024'TE 226,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre avroyla ihracat 2021'de 103,7 milyar dolara, ithalat 78,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde söz konusu para birimi cinsinden ticaret hacmi 182,5 milyar dolar oldu.

Türkiye, 2022'de avroyla 113,7 milyar dolarlık ihracata imza atarken ithalat tutarı 88,1 milyar dolara çıktı. Böylece bu para birimiyle anılan dönemdeki ticaret hacmi 201,8 milyar dolara ulaştı.

Avroyla ticaret 2023'te hız kazandı. Bu para birimiyle söz konusu dönemde 117,8 milyar dolarlık ihracat, 103,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin avroyla ticaret hacmi 2023'te 221,7 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin 2024'te avro ile gerçekleştirdiği ihracat 122,7 milyar dolara yükselirken ithalat 103,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece avroyla yapılan dış ticaretin hacmi 226,5 milyar dolar oldu.

YAKLAŞIK 5 YILDA AVROYLA TOPLAM TİCARET 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Avroyla ihracat 2025'in 11 ayında 121,9 milyar dolar, ithalat 100,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ticaret hacmi 222,1 milyar dolara yaklaştı.

Böylece Türkiye'nin avroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda 579,7 milyar doları, ithalatı 474,7 milyar doları aştı. Bu dönemde avroyla toplam ticaret hacmi 1 trilyon 54,4 milyar dolara ulaştı.