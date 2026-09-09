Türkiye’nin Avrupa’ya kimya ihracatı artacak

Avrupa kimya sektörü yüksek enerji maliyetleri, zayıf talep ve Çin başta olmak üzere düşük maliyetli üreticilerin baskısıyla oldukça daraldı. Cefic verilerine göre 2022'den bu yana açıklanan tesis kapanışları 37 milyon ton kapasiteye ulaşarak Avrupa üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturdu. 20 bin doğrudan istihdam kaybedilirken, 2026'nın ilk çeyreğinde AB kimya üretimi yüzde 3,2 geriledi. Avrupa'nın kimya sektöründe yaşadığı bu kriz ve bazı alanlardan çıkmak zorunda kalması Türk sanayisi için yeni fırsatlar doğurdu. Avrupa'daki krizin Türkiye için ciddi fırsatlar yarattığını belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Avrupa'da bazı kimyasalların üretiminden uzaklaşma var. Enerji fiyatları bizden çok daha yüksek. Savaş başlamadan önce de yatırımlarını Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere kaydırmış, buradan ithalat yapmaya başlamışlardı. Avrupa'da, benim de içinde bulunduğum alanda birçok firma kapandı. Balkanlar'a daha fazla ihracat yapmaya başladık" dedi. Avrupa'daki kapasite kaybının Türkiye açısından fırsat oluşturduğunu belirten İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi İmer Özer ise işçilik maliyetleri ve nitelikli çalışan bulma sorununda yapılacak küçük düzenlemelerin Türkiye'ye yönelik talebi artırabileceğini belirtti.

TARTIŞMALI TESİS DÜZELDİ

Yaklaşık 170 milyon TL yatırımla kurulan ancak finansman ve işletme giderleri nedeniyle tartışma konusu olan Kimya Teknoloji Merkezi'nde yeni yönetim yeniden yapılandırma sürecini başlattı. Yeni Başkan Aracı, merkezin borç yükünün şu ana kadar yaklaşık yüzde 40 azaltıldığını belirterek, iş hacminin artırılmasıyla ekim-kasım döneminde gelir ve giderlerin başa baş noktaya getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör