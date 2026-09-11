Türkiye’nin dev tünellerinde rekor geçiş! Akaryakıt ve zamandan 3,3 milyar lira tasarruf

EN UZUN 5 TÜNELDEN 38,7 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinin araç geçiş verilerine de değinerek "Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden açıldıkları günden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti." dedi.

Tünellerin zorlu coğrafi koşullara sahip güzergâhlarda ulaşım standardını yükselttiğini belirten Uraloğlu, yüksek dağların ve geçitlerin tünellerle aşıldığını, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Tünellerimizle yalnızca dağları ve geçitleri aşmıyoruz; güzergâhları kısaltıyor, seyahat sürelerini düşürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli ulaşımını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör