Türkiye’nin dış ticaret rakamları açıklandı! İşte en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 23,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 23,2 artışla 23 milyar 302 milyon dolara, ithalat ise yüzde 24,3 artışla 28 milyar 16 milyon dolara yükseldi.

Bu kalemlerde dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak hesaplandı.