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Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:11 Son Güncelleme: 31.07.2026 10:21

Türkiye'nin dış ticaret rakamları açıklandı! İşte en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 23 artışla 35,3 milyar dolara çıkarken, dış ticaret açığı yüzde 26,2 artarak 10,4 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin dış ticaret rakamları açıklandı! İşte en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan haziran ayı geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Genel ticaret sistemine göre haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat ise yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 10,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Haziranda dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın haziran ayındaki yüzde 71,4 seviyesinden yüzde 70,6'ya geriledi.

Ocak-haziran döneminde ise ihracat yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 23,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 23,2 artışla 23 milyar 302 milyon dolara, ithalat ise yüzde 24,3 artışla 28 milyar 16 milyon dolara yükseldi.

Bu kalemlerde dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak hesaplandı.

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İMALAT SANAYİ İHRACATI SIRTLIYOR

Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre toplam ihracatın;

  • Yüzde 93,7'sini imalat sanayi,
  • Yüzde 3,5'ini tarım, ormancılık ve balıkçılık,
  • Yüzde 2'sini madencilik ve taş ocakçılığı oluşturdu.

İthalatta ise ara malları yüzde 71,4 ile en büyük payı aldı. Sermaye malları ve tüketim mallarının payı ise ayrı ayrı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı;

  • ABD (1 milyar 539 milyon dolar),
  • İtalya (1 milyar 352 milyon dolar),
  • Birleşik Krallık (1 milyar 258 milyon dolar),
  • İspanya (1 milyar 117 milyon dolar)

izledi.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN VAR

İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 276 milyon dolarla Çin yer aldı.

Çin'i;

  • Rusya (3 milyar 673 milyon dolar),
  • Almanya (2 milyar 463 milyon dolar),
  • ABD (1 milyar 872 milyon dolar),
  • İtalya (1 milyar 384 milyon dolar)

takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI YÜZDE 4,4

Haziran ayında yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatındaki payı yüzde 12,1 oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Türkiye'nin dış ticaret rakamları açıklandı! İşte en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler
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