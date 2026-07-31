Türkiye’nin dış ticaret rakamları açıklandı! İşte en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan haziran ayı geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Genel ticaret sistemine göre haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat ise yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolara ulaştı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI 10,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Haziranda dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara çıktı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın haziran ayındaki yüzde 71,4 seviyesinden yüzde 70,6'ya geriledi.
Ocak-haziran döneminde ise ihracat yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi.
ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 23,3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 23,2 artışla 23 milyar 302 milyon dolara, ithalat ise yüzde 24,3 artışla 28 milyar 16 milyon dolara yükseldi.
Bu kalemlerde dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak hesaplandı.
İMALAT SANAYİ İHRACATI SIRTLIYOR
Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre toplam ihracatın;
İthalatta ise ara malları yüzde 71,4 ile en büyük payı aldı. Sermaye malları ve tüketim mallarının payı ise ayrı ayrı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu.
Almanya'yı;
izledi.
İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.
İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN VAR
İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 276 milyon dolarla Çin yer aldı.
Çin'i;
takip etti.
İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.
YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI YÜZDE 4,4
Haziran ayında yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.
İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatındaki payı yüzde 12,1 oldu.