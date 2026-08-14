Türkiye’nin doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 6,19 azaldı

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 4,59 ARTTI

Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 4,59 artarak yaklaşık 2 milyar 830 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayi sektöründe doğal gaz tüketimi 1 milyar 88 milyon metreküp olurken, elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe 594 milyon metreküp doğal gaz tüketildi.

Konutlarda doğal gaz tüketimi ise haziranda 710 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZ STOKU 5,2 MİLYAR METREKÜP

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı haziran sonunda 5 milyar 266 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Stokların 4 milyar 970 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 296 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör