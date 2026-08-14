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Giriş Tarihi: 14.08.2026 15:28 Son Güncelleme: 14.08.2026 15:31

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 6,19 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda yıllık bazda yüzde 6,19 gerileyerek yaklaşık 3 milyar 60 milyon metreküpe düştü. Aynı dönemde doğal gaz tüketimi ise yüzde 4,59 artarak 2 milyar 830 milyon metreküpe yükseldi.

AA Ekonomi
Türkiye’nin doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 6,19 azaldı
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,19 azalarak yaklaşık 3 milyar 60 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın 2 milyar 777 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 282 milyon metreküpü ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

EN FAZLA DOĞAL GAZ AZERBAYCAN'DAN ALINDI

Haziranda boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatında Azerbaycan ilk sırada yer aldı. Azerbaycan'dan 1 milyar 12 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, İran'dan 883 milyon, Rusya'dan ise 882 milyon metreküp doğal gaz alındı.

LNG ithalatının tamamı Cezayir'den gerçekleştirildi. Bu kapsamda Cezayir'den 282 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 4,59 ARTTI

Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 4,59 artarak yaklaşık 2 milyar 830 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayi sektöründe doğal gaz tüketimi 1 milyar 88 milyon metreküp olurken, elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe 594 milyon metreküp doğal gaz tüketildi.

Konutlarda doğal gaz tüketimi ise haziranda 710 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZ STOKU 5,2 MİLYAR METREKÜP

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı haziran sonunda 5 milyar 266 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Stokların 4 milyar 970 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 296 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 6,19 azaldı
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