Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu! Bakan Bolat açıkladı: Çin’den sonra en büyük paya sahip

Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki küresel konumu belli oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektörün 2025'te 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, Türkiye'nin mutfak gereçlerinde Çin'le beraber dünyada büyük paya sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.
TÜRKİYE MUTFAK GEREÇLERİNDE DÜNYA DEVLERİ ARASINDA
Bakan Bolat, 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın (ZUCHEX 2026) açılışında yaptığı konuşmada sektörün ihracat performansına ilişkin verileri paylaştı.
Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2025'te 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bunun 3,1 milyar dolarının ev ve mutfak gereçlerinden, kalan bölümünün ise endüstriyel mutfak gereçlerinden oluştuğunu söyledi.
Sektörün ithalatının 3,2 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, 2,6 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası sağlandığını ifade etti.
Bolat, "Bu geniş üretim yelpazesiyle Türkiye dünyada Çin'le beraber mutfak gereçlerinde büyük bir paya sahip olan bir ülke." dedi.
CAM EŞYADA DÜNYA 8'İNCİSİ
Türkiye'nin cam eşya sektöründe dünya üretiminin yüzde 3'ünü gerçekleştirdiğini belirten Bolat, dünya ihracatında ise 8'inci sırada bulunduğunu söyledi.
Seramik sektöründe Türkiye'nin dünya ihracatında 10'uncu sırada yer aldığını aktaran Bolat, plastik ev ve mutfak eşyalarında yüzde 2,7 payla dünyanın 5'inci ihracatçısı olduğunu ifade etti.
Demir-çelikten sofra ve mutfak eşyası ihracatında yüzde 2,1 payla 6'ncı sırada bulunan Türkiye, alüminyum sofra ve mutfak eşyası ihracatında ise dünya 7'ncisi konumunda.
Elektrikli pişirme ve ısıtma ekipmanlarında da Türkiye, Çin ve Almanya'nın ardından son 13 yıldır dünyanın 3'üncü büyük ihracatçısı olarak öne çıkıyor. Avrupa'da ise Almanya'nın ardından 2'nci sırada yer alıyor.
SEKTÖR 2,6 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ
Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki ihracat performansı, dış ticaret fazlasına da yansıdı. 2025'te 5,8 milyar dolarlık ihracata karşılık 3,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren sektör, 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağladı.
Bolat, Türkiye'nin imalat sektöründe teknolojik açıdan ilerlediğini ve ekonomisini büyüttüğünü belirtti.
TÜRKİYE'NİN 410 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ
Bolat, Türkiye ekonomisinin salgın, enerji krizi ve bölgesel savaşlara rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirterek, iş dünyasıyla birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
"Bu yıl sonuna kadar inşallah ihracatımızda mal ve hizmetler olarak 410 milyar dolarlık hedefi tutturmak için canla başla çalışıyoruz." diyen Bolat, hizmetler sektöründe de haziran ve temmuz aylarından itibaren önemli ihracat rakamlarına ulaşıldığını ve döviz gelirlerinin artmaya başladığını ifade etti.