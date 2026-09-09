Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri belli oldu! Bakan Bolat açıkladı: Çin’den sonra en büyük paya sahip

TÜRKİYE MUTFAK GEREÇLERİNDE DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Bakan Bolat, 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın (ZUCHEX 2026) açılışında yaptığı konuşmada sektörün ihracat performansına ilişkin verileri paylaştı.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2025'te 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bunun 3,1 milyar dolarının ev ve mutfak gereçlerinden, kalan bölümünün ise endüstriyel mutfak gereçlerinden oluştuğunu söyledi.

Sektörün ithalatının 3,2 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, 2,6 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası sağlandığını ifade etti.

Bolat, "Bu geniş üretim yelpazesiyle Türkiye dünyada Çin'le beraber mutfak gereçlerinde büyük bir paya sahip olan bir ülke." dedi.