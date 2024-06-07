Türkiye’nin en büyük çevre festivali başladı

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yer alan, çevre ve iklim duyarlılığını artırmayı amaçlayan ÇEVREFEST, "Hepimizin Bir Dünyası Var" şiarıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. ÇEVREFEST'in açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyada olan biten her şeyden 'bize ne' diyemeyiz. Ortak evimiz dünyayı kirletmeye devam ediyoruz" dedi. Özhaseki, bugün en çok konuşan, en güçlü gözüken ülkelerin dünyayı kirletmeye devam ettiğine vurgu yaparak, "Bizim ülkemizin ciddi bir sorumluluğu olmamasına rağmen, çevrenin bize bir emanet olduğu düşüncesiyle hem kirletmemeye gayret ediyoruz hem de bir taraftan kalkınmamızı sağlıyoruz. Ana hedefimiz; kalkınmamızı sağlayacağız ama hiçbir şekilde çevreyi de kirletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ÇEVREFEST kapsamında kurulan stantlarda, çocuklara çevre bilinci kazandırmaya yönelik oyun alanları ve maketler de dikkat çekti. Sıfır Atık ve temiz üretim teknolojilerinin tanıtıldığı 9 Haziran'a kadar devam edecek etkinlik, 4 gün boyunca başarılı çevre ve sıfır atık projeleriyle öne çıkan belediyeler ve sektör temsilcileriyle, ünlü isimler ve fikir işçilerinin katılacağı söyleşilerle, iklim tüneli ve kitap fuarıyla, çevre ve sıfır atık uygulamalı atölyeler ve sergilerle, çevre ve sıfır atık temalı oyun alanlarıyla misafirlerini ağırlayacak.Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine vurgu yapan Özhaseki, bakanlık olarak, çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme noktasında stratejiler geliştirdiklerini ve kamusal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Özhaseki, ÇEVREFEST'in amacının, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sıkıntılara karşı çevre bilinci oluşturabilmek olduğunu söyledi. 22 yıldır Türkiye'de çevre konusuna hassasiyetle yaklaşıldığını belirten Özhaseki, bu konuda en büyük adımların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde atıldığına vurgu yaptı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketine de dikkat çeken Özhaseki, Türkiye'de 7 yıldır Sıfır Atık hareketinin uygulandığını söyledi. Özhaseki, "Sıfır Atık, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu önemli bir marka olarak da hepimizin iftar vesilesi oldu. 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık. 498 milyon ağacı kurtardık, 127 milyon varil petrolden tasarruf ettik" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, aHaber'in İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen bina çökmesiyle ilgili sorusuna yanıt verdi. İstanbul'daki konutların değişim ve dönüşümü için 485 milyar liralık bütçeyla 'Yarısı Bizden Kampanyası' başlatıldığını hatırlatan Özhaseki, "İstanbul dönüşsün istiyoruz. TOKİ ve Emlak Konut marifetiyle de birçok konutun dönüşümüne başlandı. 3 ay içerisinde 30 bin civarında binayı yıktık, yenilerine başladık. Ümit ve dua ediyoruz ki bu deprem olmasın. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da TOKİ marifetiyle birçok konuta daha başlamış olacağız" dedi.