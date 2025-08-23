Türkiye’nin en büyük geri kazanım sitesi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri inşa etti. 2021 yılında 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yerinin inşası tamamlandı. Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

PROJE YAYGINLAŞTIRILACAK

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak" dedi. Türkiye'de bu büyüklükte başka bir geri kazanım sanayi sitesi olmadığına dikkat çeken TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez ise "Bu proje bir ilki oluşturuyor. 1'inci etabımızda 134, 2'nci etabımızda 123 tane ticari ünitemiz bulunuyor. Bunlar büyük çoğunlukla 600 metrekare kapalı, 400 metrekare de açık alanda projeler. Bu projemiz ilerleyen safhalarda Türkiye'de devam edecek" bilgisini paylaştı. Eski Hurdacılar Sitesi'nde esnaflık yapan vatandaşlar da yeni iş yerlerinden memnuniyetlerini "Tam bizim işimize uygun" vurgusuyla dile getirdi.